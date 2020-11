Zaia, no a lockdown generalizzato. Irrobustire cure domiciliari

Il lockdown generalizzato non e’ sostenibile e non serve, in Veneto la maggior parte sono asintomatici e la sanita’ e’ assolutamente sotto controllo: lo avrebbe detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel corso dell’incontro di domenica tra Regioni e Governo. Zaia si sarebbe detto favorevole a misure nazionali, “decidiamole insieme e chi ritiene puo’ aggiungere misure territoriali restrittive. Dobbiamo fare squadra ed essere uniti tra noi e il governo”, ma avrebbe sottolineato che l’ RT non sempre e’ paragonabile tra Regioni perche’ il numero dei tamponi e del contact tracing sono diversi; vanno irrobustite le cure domiciliari.