“Noi stiamo lavorando sui tamponi rapidi in autosomministrazione”: lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia in relazione all’avvio da lunedì in Emilia-Romagna dello screening su base volontaria, con test sierologici rapidi pungidito. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto – ci possono essere delle novità. Ci sta lavorando il dottor Roberto Rigoli, primario della Microbiologia di Treviso”.

Dalla Lombardia nessuna novità pervenuta.