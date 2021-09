WELFARE: SOTTRATTI A IMPRESE 155 MLD DI TFR, RIDATI 36

“Dal 2007 alla fine del 2020 ai fondi pensione e al fondo gestito dall’INPS sono confluiti circa 155,45 miliardi di Tfr sottratti alle imprese italiane, alle quali ne sono tornati mediamente il 3,5% l’anno, che possiamo stimare in circa 36 miliardi di euro. Dati su cui riflettere, anche per le loro ripercussioni sia sull’occupazione sia sulla produttività e, quindi, sullo sviluppo del nostro Paese”. Così Alberto Brambilla, economista, fondatore e presidente di Itinerari Previdenziali, nel corso della presentazione dell’Ottavo Report di Itinerari Previdenziali sugli investitori istituzionali, presentato in anteprima a Milano, che rileva, dice il professore “in particolare la necessità di favorire il reinvestimento di una maggiore quota del Tfr confluito ai fondi pensione nel sistema produttivo” “A impressionare non positivamente -osserva Brambilla- è sicuramente l’esiguità degli investimenti dei fondi di natura contrattuale, in gran parte alimentati dal Tfr ”circolante interno” alle aziende e che, quindi, è e dovrebbe essere la prima e principale forma di sostegno all’economia reale, anche se sono ormai diversi i percorsi d’investimento intrapresi aggregando i patrimoni di più fondi”. Secondo il Report, anche per il 2020, considerando la quota nella banca conferitaria, in Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Con il Sud, le Fondazioni di origine Bancaria si riconfermano i maggiori investitori istituzionali nell’economia reale nazionale, con il 44,4% del patrimonio investito. Seguono le Casse privatizzate dei liberi professionisti, con il 22% in aumento rispetto al 21% dell’anno precedente e al 16,31% del 2018. Si conferma invece modesta la percentuale investita nel Paese da parte di fondi pensione negoziali e preesistenti, che si fermano rispettivamente al 2,58% e al 3,98% del patrimonio destinato alle prestazioni (vale a dire 60,37 e 64,17 miliardi).