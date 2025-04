Volevano abolire la Fornero ma Istat conferma: più speranza di vita e quindi pensione più lontana. A meno che Governo non cambi idea…

I dati Istat più recenti confermano le stime preliminari di un recupero della speranza di vita, in particolare di quella misurata all’età di 65 anni che fa registrare un livello di 21,2 anni. Questo valore è coerente con le previsioni di un incremento di 3 mesi dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età) e per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva) a partire dal gennaio 2027. Lo hanno spiegato i rappresentanti dell’Inps nel corso di un’audizione a Palazzo San Macuto sugli effetti della transizione demografica. L’incremento dei requisiti, hanno sottolineato, presuppone l’emanazione di un decreto direttoriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, da emanare entro il 31 dicembre di quest’anno. Esiste, quindi, un margine temporale di intervento qualora il legislatore decidesse, come avvenuto in passato, di sterilizzare gli aumenti dei requisiti pensionistici.

Quale sarà il margine messo in campo dalle forze di governo che volevano abolire la legge Fornero?