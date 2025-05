Vogliono far cadere una giunta per tenere stretta la poltrona del terzo mandato?

La crisi della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ‘agita’ la maggioranza di governo a Roma, mentre Roberto Calderoli annuncia di aver pronta l’arringa difensiva del Terzo mandato per i governatori da portare domani in Consiglio dei ministri. Il coup de theatre leghista da Trieste arriva nel pomeriggio, al termine di un vertice di maggioranza locale, cui partecipano il presidente Massimiliano Fedriga, il coordinatore regionale del partito di via Bellerio, Marco Dreosto, il segretario di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, di Forza Italia, Sandra Savino, e dell’Udc, Angelo Compagnon. Al termine della riunione gli assessori leghisti, della lista Fedriga e di Forza Italia annunciano di aver rimesso le deleghe nelle mani del governatore leghista. L’annuncio avviene – per alcuni non e’ un caso – alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera, con il solo parere favorevole di FdI e FI, alla legge trentina che annulla il divieto di terzo mandato per il presidente leghista della Provincia autonoma Maurizio Fugatti. Una norma che vorrebbe replicare – non lo nasconde – anche Fedriga, in Friuli, Regione a statuto speciale. Ma che gli alleati di governo osteggiano da tempo, come dimostrato nel caso dell’altro leghista, il veneto Luca Zaia, che non si potra’ ricandidare alle regionali d’autunno. “Mi auguro che non prevalgono gli aspetti politici, ma quelli tecnico o giuridici, in questo caso, anche costituzionali”, dice Calderoli, anticipando le ragioni del ‘no’ leghista all’impugnatura della legge trentina, che sara’ discussa nella riunione del Consiglio dei ministri, che, in programma oggi alle 11, dovrebbe esaminare anche il decreto Infrastrutture ‘caro’ al vicepremier leghista Matteo Salvini.