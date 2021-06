Villa Annoni, torna la mostra mercato della piccola editoria

Un’anticipazione

GAME OF SFORZA

I 50 anni che sconvolsero Milano

di e con Davide Verazzani ritorna per il sesto anno consecutivo al Castello Sforzesco nell’ambito del palinsesto di Estate Sforzesca 2021 martedì 6 Luglio, ore 20.45

Biglietti acquistabili solo online cliccando quiPer info: Oltheatre – tel. 02 51650936

Ingresso intero: 12 € (+ prevendita)

Ingresso ridotto: 10 € (+ prevendita)

Nel Cortile delle Armi del Castello sarà presente anche il banco di Meravigli edizioni dove, acquistando 2 libri (a scelta), verrà rimborsato il prezzo del biglietto d’ingresso.

Nell’immaginario popolare, gli Sforza non sono famosi quanto i Borgia o i Medici. Ma fasti e miserie dei componenti della famiglia che per 50 anni fu padrona assoluta di Milano meritano ampiamente i riflettori. In un racconto divertente, ma sempre rigoroso e soprattutto ricchissimo di sorprese, viene narrata la loro storia, avvincente e imprevedibile come una puntata di “Game of Thrones” Mancano solo i draghi!