Vigevano, tutti a casa! Ciao ciao a sindaco leghista e giunta. Arriva il commissario prefettizio

In un solo colpo tutti a casina… La giunta del sindaco leghista, lui in testa, sono caduti. Sono durati appena 25 mesi. Il successone del corso salviniano arriva all’ultima stazione nel pavese. Decade il primo cittadino Andrea Ceffa, via 13 consiglieri dimissionari (9 di opposizione 4 indipendenti).

Salutano la gestione i consiglieri del Pd Alessio Bertucci, Arianna Spissu, Emanuele Corsico Piccolini e Carlo Santagostino; la 5Stelle Silvia Baldina; Giuseppe Squillaci e Furio Suvilla di Azione; Luca Bellazzi e Martina Abrosino del Polo Laico,. Un saluto anche dai leghisti Giulio Onori e Rimma Garifullina e Claudia Montagnana di Vigevano Civica. Saluti e baci dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Capelli. A parte questioni procedurali sulle comunicazioni delle dimissioni, una più o una meno la sostanza non cambia.

Riportano i quotidiani che la Lega, per voce del coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti, fa sapere “di avere immediatamente espulso i due consiglieri comunali che hanno firmato la sfiducia e confermiamo pieno sostegno al nostro bravo sindaco, peraltro in questo momento così delicato per Vigevano coinvolta in importanti progetti infrastrutturali”. Nel frattempo si è in attesa della nomina del commissario prefettizio. Prima gli italiani, sempre!