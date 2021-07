VIDEO – Noi imbavagliati o chiusi in casa o con le imprese fallite ma i rave party però si possono fare

di Roberto Bernardelli – Ma che bella gioventù. Noi, invece, siamo i più fessi. Mascherati per mesi, discoteche sigillate, attività che chiudono, che falliscono, soldi che non arrivano. Però a Tavolaia si possono fare i porci comodi. Nessuno che sgomberi l’occupazione abusiva di suoli privati? Nessuno che intervenga per fermare in tempo di regole Covid, che noi ma solo noi dobbiamo rispettare, due al tavolo, tre se congiunti, quattro se consanguinei, cinque se vaccinati tre volte… ebbene, nessuno che mandi a casa o magari a lavorare questi ragazzi che hanno tempo da perdere a Tavolaia? Magari qualcuno col reddito di cittadinanza…

Non ho sentito nessuna vocina dal governo alzarsi per dire qualcosa.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord

https://youtu.be/qCRspIsoTqk