Video – La conferenza stampa a Montecitorio di Patto per il Nord con Grimoldi, Crosio, Alessandri e Paolini

“Presentiamo il nostro congresso fondativo di Patto per il Nord che sarà il 15 e 16 novembre a Treviglio, in provincia di Bergamo. In questo Paese riteniamo che non ci sia più nessuno che si occupa di chi lavora e di chi ha lavorato, della parte produttiva del Paese. Patto per il Nord è la confederazione di una trentina di sigle, tante delle quali non hanno mai fatto politica. Ci sono dentro liste civiche, partiti, associazioni come Rete 22 ottobre di Giancarlo Pagliarini, Grande Nord di Roberto Bernardelli e l’associazione Gianfranco Miglio che non aveva aderito neppure alla vecchia Lega”.

Lo ha detto Paolo Grimoldi, leader di Patto per il Nord, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Vogliamo tornare a parlare dei temi di cui più nessuno parla, cioè che in questo Paese ci sono amministrazioni virtuose che devono essere premiate e amministrazioni più lassiste che non meritano di essere premiate. Nel giro di pochi mesi siamo sbarcati in 56 Province del Nord e oggi rappresentiamo circa 300 amministratori tra assessori, consiglieri comunali e sindaci in carica. Più nessuno parla delle questioni del Nord. Non si possono spendere 14 miliardi per un ponte tra territori che stanno quattro mesi all’anno senza l’acqua dai rubinetti e poi avere le liste d’attesa della sanità che anche nel profondo Nord ormai arrivano a un anno di attesa. Non si possono spendere soldi con emendamenti clientelari quando non si dà risposta al caro-vita e al costo dell’energia, con il 50 per cento della busta paga che va allo Stato centrale”, ha aggiunto.

Qui il link in cui vedere la conferenza stampa di presentazione del primo congresso federale di Patto per il Nord in programma a Treviglio il 15 e 16 novembre a Treviglio.

https://webtv.camera.it/evento/29560