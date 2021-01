VIDEO – E Donald avverte: ritorneremo, in qualche modo…

Nel suo discorso un piccolo quanto fugace passaggio sul nuovo esecutivo il presidente uscente Trump ha affermato: “Spero che il nuovo governo possa avere successo e fortuna. Hanno gia’ le basi, li abbiamo messi in una posizione migliore di quella avuta dai governi precedenti”. Un riferimento si’ alla nuova amministrazione senza pero’ mai nominare Joe Biden, anche se la Cnn parla di una nota riservata consegnata allo staff del successore. Una lettera privata il cui contenuto al momento resta sconosciuto. Dopo il breve discorso di commiato alla base di Andrews, i coniugi Trump si sono imbarcati sull’Air Force One in viaggio verso la Florida. Una “fuga” da Washington per un presidente che rompendo la tradizione ha preferito non partecipare all’insediamento del suo successore. Anche se conoscendo il tycoon la parola fine appare l’ultima da considerare. L’ipotesi sempre piu’ accreditata e’ che possa rompere definitivamente con i repubblicani e fare nascere un suo partito, capace di galvanizzare parte del suo elettorato che ancora crede in lui.