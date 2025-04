TORNO AL SUD – 2 – Via dal Nord dove i salari non fanno vivere. L’ingegnere rientra a Canosa di Puglia

«Grazie Emilia Romagna, credevo che il mio futuro professionale fosse qui. Invece, no. A fine mese, non mi restava in tasca nulla. Ho scelto la qualità di vita e sono tornato nella mia Puglia». Lo racconta al Corriere della Sera Sabino Di Molfetta, 32 anni, ingegnere di Canosa di Puglia. Era venuto al Nord come tanti sperando in una vita migliore, nel benessere. Dopo la laurea in ingegneria elettrica approda a Bologna, si specializza e arriva ad un traguardo prestigioso, un tempo indeterminato alla Ferrari, Maranello. Poi passa alla Maserati.

E racconta al quotidiano: «Capisco che, all’inizio, sia indispensabile fare la gavetta. Ma spesso, nelle grandi aziende, i neolaureati sono sottopagati. In Maserati percepivo uno stipendio mensile di 1.600, pagavo 750 euro per l’affitto di un bilocale e, se aggiungiamo le bollette di acqua, luce, gas, mi rimaneva ben poco per vivere. E, allora, ho iniziato a guardarmi attorno».

Entra in Enel X, nell’ambito della mobilità elettrica. Lascia Maserati e torna a Canosa di Puglia.

Morale? Eccola: «In 20 minuti di treno sono al lavoro – racconta -. Solo chi ha provato a vivere al Centro-Nord può capire dei costi altissimi che si devono affrontare».

Dalla politica nessuna riflessione?