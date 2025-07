Vi spiego perché il Veneto è affondato anche senza terzo mandato grazie alla Salvini Premier

di Cuore Verde – Lo scenario del leghismo veneto in questi giorni è caratterizzato dall’ansiosa ricerca di soluzioni “personalistiche”, dal terzo mandato alla “lista del presidente”, nel tentativo di risollevare le sorti politiche ed elettorali, ma che non sembrano destare particolare entusiasmo proprio nei vertici leghisti.

La Lega si confronta con una crisi di consenso in Padania e, in particolare, nel Veneto, che rischia di segnare la fine di un’epoca politica. I numeri che contano sono quelli dei voti, e il declino elettorale della Lega emerge chiaramente dai risultati delle elezioni politiche del 2022, che hanno segnato un passaggio decisivo non solo a livello del governo romano, ma anche nella dinamica politica padana, in particolare veneta: Fratelli d’Italia, partito egemone in tutto il Nord, ha paradossalmente unito nel consenso la Padania.

Il dato dirimente è, senza alcun dubbio, la straordinaria affermazione nel Veneto di Fratelli d’Italia, che dal 4,2% del 2018 è passato al 32,7% del 2022 (821.583 voti).

La speculare “retrocessione” della Lega di Salvini, sempre in Veneto, appare altrettanto significativa: dal 32,2% del 2018 all’14,5% del 2022 (365.190 voti); risultato ancor più negativo se raffrontato con la straordinaria percentuale del 49,9% ottenuta dalla Lega in Veneto alle elezioni europee del 2019 (1.234.610 voti).

L’ultima “certificazione” del consenso elettorale in Veneto è riferita alle elezioni europee del 2024: Fdi al 37,6% (774.624 voti) e Lega per Salvini Premier 13,1% (271.142 voti).

Quindi, niente di nuovo sul fronte politico veneto che possa giustificare una improvvisa agitazione e l’ansiosa ricerca di soluzioni salvifiche, tanto estemporanee quanto improbabili.

I politici e i dirigenti leghisti veneti, in questi anni, non si sono resi conto di questo rovesciamento elettorale e delle sue conseguenze? Non si sono accorti delle mutate dinamiche di potere, a livello locale e soprattutto centrale, dove si troverebbe l’enigmatico “interruttore” evocato da Zaia, che dovrebbe illuminare “la stanza buia”, cioè la situazione politica veneta, ora ridotta a “uno stagno con acqua torbidissima”? Nessun dissenso, a parte qualche disappunto personale, nei confronti di candidati e ospiti stranieri di Pontida, che forse non esprimono posizioni propriamente autonomiste e federaliste? Speravano forse i politici veneti, con un eccesso di fiducia, che mantenendosi “neutrali” di fronte a queste evidenti “incongruenze”, all’ultimo momento da Roma sarebbe stata comunque approntata una specie di “arma finale” che avrebbe potuto risollevare le sorti di una battaglia evidentemente già persa in partenza, come appunto il “terzo/quarto mandato”, la “lista dell’ex-presidente” o addirittura la “corsa solitaria”, prontamente scartata dai vertici leghisti?

La svolta nazionalista della Lega, accompagnata da derive estremiste e retoriche esclusiviste, ha radicalizzato il movimento, spostando il consenso elettorale verso posizioni di estrema destra e rafforzando un nazionalismo più marcato (“Prima gli italiani”), che ha portato alla marginalizzazione delle posizioni moderate. Questa strategia, pur apportando inizialmente un incremento di consenso elettorale, ha poi aperto le porte ai movimenti della destra sovranista, contribuendo a un riposizionamento dell’elettorato veneto e padano con un allineamento politico e culturale con forze come Fratelli d’Italia, più radicate nella destra storica ma distanti dall’autonomismo e dalle rivendicazioni etnoregionali.

I risultati delle elezioni del 2022 mostrano chiaramente che il leghismo, nel Veneto, è in fase di ridimensionamento, rischiando di lasciare spazio a nuove forze politiche ben lontane dal leghismo originario e segnando, come una specie di nemesi politica, la fine di un’epoca, proprio in prossimità del trentennale della Dichiarazione di Indipendenza della Padania.

Dal mio punto di vista, il consistente consenso raccolto negli ultimi 15 anni avrebbe potuto incoraggiare un’azione più decisa in chiave venetista, attuando con volontà e determinazione quanto previsto dai primi due articoli dello Statuto del Veneto, tenendo presente che le riforme strutturali, come l’autonomia differenziata, non sono ancora state realizzate. Come cantava Battiato: “Ne abbiamo avute di occasioni. Perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai”. Tuttavia, un po’ di autocritica sarebbe certamente auspicabile.

In passato, crisi di partito simili avrebbero scatenato polemiche interne e congressi caratterizzati da un vivace dibattito tra le diverse correnti, mentre oggi tutto sembra essere lasciato al compiersi di un incerto e vago destino, subordinato a decisioni esterne e al di fuori del controllo e della volontà dei suoi protagonisti.

L’opposto del concetto di autonomia, che sia dal punto di vista etico, filosofico, oltreché politico, dovrebbe invece avere come punto di partenza fondamentale proprio l’individuo stesso, come una sorta di “sovranismo personale” con atteggiamenti di indipendenza, autodeterminazione e resistenza alle imposizioni esterne.