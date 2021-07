Vi sembra che autonomia sia priorità come dice Salvini? Ripasso in 15 minuti

“L’autonomia del Veneto rimane in cima alle priorità della Lega”. A dirlo il segretario della Lega, Matteo Salvini da Conegliano dove ha partecipato a un incontro elettorale per il candidato sindaco. “Pd e 5 Stelle non ce l’hanno l’autonomia in cima alla loro agenda politica – ha proseguito – ma il covid insegna che se non ci fossero stati sindaci e governatori gli italiani avrebbero avuto molti più problemi”.

Gli dobbiamo credere? Per darci una risposta ci sono le celebri frasi dei “15 minuti”.

Ansa – 7 dicembre 2017

«Chiediamo al governo ciò che 6,5 milioni di elettori in Lombardia e Veneto ci hanno chiesto di chiedere, ovvero 23 competenze che riguardano la scuola, la giustizia, il lavoro. Difficilmente il governo Gentiloni riuscirà a chiudere questa trattativa, altrimenti la trattativa con Maroni e Zaia la chiuderemo noi con il governo Salvini in un quarto d’ora». Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Bolzano Fonte: Ansa 17:08