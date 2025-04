Vertice Trump Meloni, il presidente Usa verrà in Italia. I dettagli dell’incontro

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha poi accettato un invito della premier Giorgia Meloni a recarsi in visita ufficiale a Roma “nel prossimo futuro”, aprendo anche alla possibilita’ di incontrare i rappresentanti dell’Unione europea durante il viaggio. L’annuncio della presidente del Consiglio, arrivato durante le dichiarazioni ai giornalisti prima del bilaterale avuto oggi alla Casa Bianca con Trump, rappresenta una possibile occasione per arrivare ad un accordo tra Washington e Bruxelles ed evitare i pesanti dazi commerciali imposti dall’amministrazione statunitense ai Paesi stranieri. Una intesa su cui lo stesso Trump ha espresso fiducia, affermando di essere sicuro “al 100 per cento che ci sara’ un accordo”. Durante un primo scambio di battute di fronte alla stampa, prima del pranzo avuto con la Meloni prima del bilaterale, il presidente Usa ha detto che l’Unione europea “vuole davvero un accordo, e lo faremo: e sara’ un accordo equo”.

L’apertura di Trump a un incontro con la leadership comunitaria rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio tenuto sinora dalla sua amministrazione nei confronti di Bruxelles. A differenza dei colloqui finora alla Casa Bianca con altri leader europei, Trump ha mostrato un atteggiamento amichevole nei confronti della premier, lasciandosi andare in piu’ occasioni a sorrisi e battute, sottolineando il suo rapporto “ottimo” con la Meloni. Rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, il presidente ha affermato che l’Italia potra’ essere “il principale alleato” degli Stati Uniti “solo se lei rimarra’ come primo ministro”. Riferendosi alla presidente del Consiglio, Trump ha aggiunto che e’ “una persona fantastica, sta facendo un lavoro eccellente e il nostro rapporto e’ ottimo”. L’Italia, ha affermato, e’ “tra i nostri alleati piu’ stretti, e non solo in Europa”.

Il fatto che Trump abbia accettato di prendere in considerazione una riunione con gli europei e’ un primo risultato della visita della Meloni, che andrebbe a concretizzarsi in un successo diplomatico se si riuscisse effettivamente a organizzare un vertice nel quadro del prossimo viaggio a Roma del presidente Usa. Durante le dichiarazioni alla stampa alla Casa Bianca, la premier ha affermato di essersi recata a Washington con l’obiettivo di “rafforzare l’Occidente: dobbiamo dialogare per crescere insieme e uscire piu’ forti di prima”. Sul tema dei dazi, pur sottolineando di non avere la possibilita’ di siglare accordi per conto dell’Ue, la Meloni ha ribadito l’importanza di un dialogo “amichevole”, che consenta di “trovarsi a meta’ strada”.

La presidente ha ribadito di essere fiduciosa in merito alla possibilita’ di raggiungere un accordo tra Usa e Ue, anticipando anche una serie di misure che l’Italia mettera’ in campo per venire incontro alla richiesta di bilanciamento dei rapporti commerciali che l’amministrazione Trump ha espresso a piu’ riprese nei confronti dei Paesi stranieri. Da un incremento degli investimenti delle aziende italiane negli Usa a un rafforzamento delle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) statunitense. In questo ambito, la premier ha anche reiterato l’impegno italiano a incrementare la spesa militare fino ad arrivare alla soglia del due per cento del Pil stabilita dalla Nato. Un obiettivo il cui raggiungimento potrebbe essere annunciato in occasione del prossimo summit dei leader dell’alleanza.

Oltre ai temi legati alla cooperazione bilaterale, con una particolare attenzione ai settori dell’economia, dell’energia, della difesa e dello spazio, i due leader hanno anche discusso una serie di temi internazionali, a cominciare dalla guerra in Ucraina. Trump ha ribadito la sua posizione, affermando di voler mettere fine alla “morte e alla distruzione” ma utilizzando toni piu’ morbidi del solito nei confronti del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa, che ha anche anticipato la possibile firma di un accordo sui minerali rari con Kiev la prossima settimana, ha detto di non considerare Zelensky come il “responsabile” della guerra, aggiungendo pero’ di non essere “entusiasta del fatto che il conflitto sia iniziato: non sono un suo grande fan”. Trump ha anche detto che la sua amministrazione avra’ “presto notizie” dalla Russia, nel quadro dei negoziati per arrivare ad un accordo di pace. Da parte sua, la premier italiana ha affermato che “stiamo lavorando per arrivare a una pace giusta e duratura”, ribadendo che “c’e’ stata una invasione, e l’invasore e’ la Russia”.

Sul tema della spesa per la difesa, la presidente del Consiglio ha precisato che durante il suo colloquio con Trump “non si e’ parlato di percentuali precise”, sottolineando pero’ l’impegno dell’Italia e dell’Europa a “fare di piu’: si sta lavorando per dare ai Paesi gli strumenti necessari per farlo”. Oltre al tema dei dazi, su cui comunque Trump ha ribadito che gli Stati Uniti stanno guadagnando miliardi di dollari rispetto a quelli “persi” durante la precedente amministrazione, e al futuro della cooperazione bilaterale, il colloquio alla Casa Bianca ha rappresentato anche una occasione per discutere temi su cui le leadership di Roma e Washington hanno assunto posizioni comuni. Primo fra tutti quello legato all’immigrazione irregolare, su cui Trump ha fatto un ulteriore elogio al governo Meloni. “L’Europa ha molti problemi, diversi dei quali sono legati all’immigrazione: non sono un grande fan di cio’ che hanno fatto nella gestione dei flussi migratori, devono farsi furbi e dovrebbero adottare il suo approccio”, ha affermato Trump, riferendosi alla premier.