Vertice della Difesa Usa in Virginia a sorpresa per tutti i comandanti di alto rango

Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha ordinato a centinaia di generali e ammiragli dell’esercito statunitense di radunarsi con breve preavviso e senza una ragione dichiarata presso una base del Corpo dei Marines in Virginia la prossima settimana, seminando confusione e allarme dopo il licenziamento di numerosi alti dirigenti da parte dell’amministrazione Trump quest’anno. Lo scrive il ‘Washington Post’.

Secondo piu’ di una dozzina di persone a conoscenza della questione, questa direttiva del tutto insolita e’ stata inviata praticamente a tutti i comandanti militari di alto rango in tutto il mondo. La direttiva e’ stata emanata all’inizio di questa settimana, mentre si avvicina la chiusura delle attivita’ governative e mesi dopo che il team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l’intenzione di intraprendere un radicale consolidamento dei massimi comandi militari. In una dichiarazione rilasciata giovedi’, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che Hegseth “si rivolgera’ ai suoi alti vertici militari all’inizio della prossima settimana”, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Parnell, consigliere senior del segretario alla Difesa, non ha espresso alcuna preoccupazione in merito alla notizia dell’incontro, previsto per martedi’ a Quantico, in Virginia.