Verso vaccinazione Covid obbligatoria

Si riuscirà ad arrivare a vaccinare contro Covid i circa 42 milioni di italiani che si stima debbano essere coperti per avere un’immunità di gregge, senza obbligo? “Io spero di sì”. E’ fiducioso che si possa centrare il risultato senza rendere l’iniezione scudo obbligatoria Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, che avverte: “Noi non sappiamo esattamente quanti dobbiamo vaccinare per raggiungere l’immunità di popolazione. Lo sapremo dopo i dati ufficiali” sui vaccini. “Sicuramente sarà intorno a quei numeri, però potrà essere molto di più, perché per certe malattie molto diffusive è necessario raggiungere il 90-95%”. “Dobbiamo aspettare di capire questi vaccini che tipo di protezione danno, per quanto tempo e di conseguenza dare le indicazioni”, spiega Ricciardi ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Quanto alla sicurezza del vaccino, “l’Agenzia europea dei medicinali farà tutte le valutazioni e prima di autorizzarne il commercio sarà assolutamente certa che non ci siano effetti collaterali, che sia sicuro e immunogeno”, assicura. “Poi nel momento in cui cominceremo a vaccinare dovremo spiegare bene perché è importante e sicuro. E confido che con questa informazione la stragrande maggioranza della popolazione si vaccinerà”.