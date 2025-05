Verso la tregua. La posizione di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato nella notte la disponibilita’ di Mosca a riprendere i negoziati diretti con l’Ucraina, proponendo un incontro a Istanbul il 15 maggio “senza precondizioni”. “Proponiamo alle autorita’ di Kiev di riprendere i negoziati interrotti alla fine del 2022, colloqui diretti e senza precondizioni. Proponiamo di iniziare senza indugio giovedi’ prossimo, 15 maggio, a Istanbul, dove si erano svolti in precedenza e dove erano stati interrotti”, ha affermato il titolare del Cremlino. “Domani (oggi, domenica 11 maggio) abbiamo in programma un colloquio con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan”, ha aggiunto Putin, spiegando che intende chiedere al capo di Stato di Ankara la disponibilita’ a ospitare nuovamente i colloqui. “Vorrei chiedergli di concedere questa opportunita’ di condurre i negoziati in Turchia. Spero che confermera’ il suo desiderio di contribuire alla ricerca della pace in Ucraina”, ha detto Putin. “Com’e’ noto, i colleghi turchi si sono ripetutamente offerti di organizzare tali negoziati (con l’Ucraina). E il presidente Erdogan ha fatto molto per predisporli”.

“Abbiamo dichiarato un cessate il fuoco per la terza volta in questa festivita’ sacra per noi (fra l’8 e l’11 maggio, in concomitanza con le celebrazioni per l’80º anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale). Allo stesso tempo, abbiamo comunicato ai nostri colleghi occidentali (…) che in futuro non escludiamo la possibilita’ di estendere i termini di questo cessate il fuoco. Ma, naturalmente, dopo aver analizzato cosa accadra’ in questi giorni”, ha detto Putin. Il presidente russo ha inoltre sostenuto che una bozza di accordo era stata inizialmente concordata, ma successivamente accantonata dalle autorita’ ucraine su pressione occidentale. “Facendo affidamento sulle lezioni della storia e sull’opinione dei nostri popoli, inizieremo a muoverci verso il ripristino di relazioni costruttive con gli Stati europei”, ha proseguito Putin, che ha poi aggiunto: “Ora sono in corso operazioni militari, una guerra. E noi proponiamo di riprendere i negoziati che non sono stati interrotti da noi. Cosa c’e’ di sbagliato in questo? Chi vuole davvero la pace non puo’ che sostenere questa proposta”.

Il titolare del Cremlino ha fatto intendere, quindi, che la parola passa alle autorita’ di Kiev. “La nostra proposta, come si suol dire, e’ sul tavolo, la decisione ora spetta alle autorita’ ucraine e ai loro referenti, che sono guidati, a quanto pare, dalle loro ambizioni politiche personali e non dagli interessi del loro popolo”, ha detto il capo dello Stato russo. Nel corso del suo lungo intervento, inoltre, Putin ha ringraziato tutti i Paesi che si sono spesi in attivita’ di mediazione per risolvere il conflitto in corso fra Russia e Ucraina. “Vorrei esprimere ancora una volta la mia gratitudine per le attivita’ di mediazione e per gli sforzi volti a una risoluzione pacifica della crisi ucraina, intrapresi dai nostri partner stranieri. Si tratta di Cina, Brasile, di vari Paesi africani e del Medio Oriente e, di recente, della nuova amministrazione degli Stati Uniti”, ha dichiarato Putin. “Non escludiamo che durante questi negoziati sia possibile concordare nuove tregue, un nuovo cessate il fuoco. Inoltre, una vera tregua, che dovrebbe essere rispettata non solo dalla Russia, ma anche dalla parte ucraina, sarebbe il primo passo verso una pace sostenibile a lungo termine, e non un prologo alla continuazione del conflitto armato dopo il riarmo, il rifornimento delle Forze armate ucraine e il frenetico scavo di trincee e nuove roccaforti. Chi ha bisogno di una pace del genere?” ha domandato il presidente russo.

Al termine del discorso di Putin, il consigliere presidenziale Juri Ushakov ha fatto sapere che presto il Cremlino annuncera’ chi guidera’ la squadra negoziale russa a Istanbul per i colloqui con l’Ucraina. “Lo annunceremo”, ha detto Ushakov parlando ai microfoni dell’emittente televisiva “Rossija 1”. “Ora e’ stata avanzata una proposta per negoziati senza condizioni. Dobbiamo andare avanti e iniziare i negoziati. E’ abbastanza semplice, se loro sono d’accordo, ovviamente”, ha detto Ushakov. Confermando la disponibilita’ russa ad avviare i colloqui dalla mattina del 15 maggio, il consigliere ha aggiunto: “Naturalmente aspettiamo una reazione” da parte di Kiev. Ushakov ha quindi dichiarato che i negoziati a Istanbul, se l’Ucraina accettera’ di parteciparvi, riprenderanno “tenendo conto della situazione reale”.

La proposta di Putin arriva a poche ore dalla riunione dei vertici della cosiddetta “Coalizione dei volenterosi” a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto infatti l’omologo francese Emmanuel Macron e i primi ministri di Polonia e Regno Unito, Donald Tusk e Keir Starmer. Al termine della riunione – dopo una conversazione telefonica congiunta dei quattro leader con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – i leader europei hanno richiesto un cessate il fuoco di 30 giorni a partire dal 12 maggio, minacciando “massicce sanzioni” contro la Russia in caso di rifiuto. Nonostante l’annuncio di una tregua unilaterale russa di tre giorni, dall’8 al 10 maggio, l’Ucraina ha accusato Mosca di averla violata ripetutamente con attacchi aerei e bombardamenti. Putin, durante il suo intervento, ha affermato che le forze russe hanno risposto solo agli attacchi ucraini e ha definito “provocazioni” i tentativi ucraini di effettuare nuove incursioni nelle regioni di confine. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che Mosca “prendera’ in considerazione” la proposta di cessate il fuoco occidentale, ma ha sottolineato che ci sono “molte domande” e che la Russia sapra’ resistere “a qualsiasi tipo di pressione”. (