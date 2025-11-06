Verso il Congresso di Patto per il Nord – 9 / Rizzi: Spiegateci, cari governatori, che cosa avete combinato con la scuola, perché la Costituzione la ignorate

di Monica Rizzi – A COSTITUZIONE VIGENTE, sarebbe possibile alle regioni fare moltissimo, se non addirittura bloccare l’intero sistema, basterebbe chiedere – e le regioni lo possono fare:

– Attuazione titolo V della Costituzione (art.117) con passaggio alla Regione di tutto il potere organizzativo (1) sulla scuola. strategico

– Uguaglianza dei finanziamenti sia al settore pubblico che al parificato tramite dote alunno (buono scuola). strategico

– Assunzione locale del personale scolastico: a livello di distretto o di istituto o di consorzio di scuole. strategico.

– In breve, NESSUNA forza politica ha mai chiesto la piena attuazione di quel poco di federalismo scolastico che la costituzione vigente pur contempla!

Rilancio, allora, e chiedo, a chi vuole aprire un dibattito: si può essere indipendentisti o anche semplicemente autonomisti e federalisti, e disinteressarsi di scuola, istruzione e università, cioè dei luoghi dove si educano le nuove generazioni e si conserva o si distrugge l’identità?

Citofonateci, magari.



Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord