Verso il Congresso di Patto per il Nord – 8 / Liste d’attesa all’italiana. Risultato: 6 milioni di cittadini hanno smesso di curarsi. Il 10%

Il governo aveva promesso che avrebbe abbattuto drasticamente le liste d’attesa in sanità. Obiettivo non centrato. Come non è centrato l’obiettivo di ridurre la povertà che nega l’accesso alle cure. I dati Istat ci dicono che … “Nel 2024 il 9,9% delle persone ha dichiarato di aver rinunciato a curarsi per problemi legati alle liste di attesa, alle difficoltà economiche o alla scomodità delle strutture sanitarie: si tratta di 5,8 milioni di individui, a fronte di 4,5 milioni nell’anno precedente (7,6%)”.

Le parole del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, in audizione sulla manovra, pesano come un macigno. “La rinuncia a causa delle lunghe liste di attesa costituisce la motivazione principale, indicata dal 6,8% della popolazione, e risulta anche la componente che ha fatto registrare l’aumento maggiore negli ultimi anni: era il 4,5% nel 2023 e il 2,8% nel 2019”, e “la rinuncia in conseguenza delle lunghe liste di attesa è più elevata per le persone adulte di 45-64 anni (8,3%) e tra gli anziani di 65 anni e più (9,1%). Il fenomeno è più diffuso tra le donne (7,7%), sia nelle età centrali (9,4% a 45-64 anni) sia in quelle avanzate (9,2% a 65 anni e più)”, ha spiegato il presidente.

A margine dei numeri dobbiamo ricordare che la sanità al Nord era un’ccellenza. Non è più così. E dobbiamo ribadire che la malagestione di quella nel Mezzogiorno, che si trascina da decenni, dà il colpo di grazia al sistema. Non a caso il processo di autonomia è stato ufficiosamente fermato proprio per non fermare il flusso assistenziale verso una sanità cronicamente carente.

Patto per il Nord rilancia la questione, che è di giustizia sociale, anche perché se la sanità è alimentata dalla fiscalità generale e la fiscalità generale è garantita da una minoranza che paga per chi evade cronicamente, con la massima impunità, a breve sarà il Ssn nel suo insieme a venir giù. Andate avanti così…!