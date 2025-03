Venti di guerra in Europa – Il vertice a Londra per trattare con Trump

Il Regno Unito si pone alla guida di una coalizione al fianco dell’Ucraina, come emerso dal vertice che si e’ tenuto ieri alla Lancaster House a Londra. Al summit hanno partecipato vari leader europei, fra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre al primo ministro canadese Justin Trudeau e, ovviamente, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro Keir Starmer, al termine dell’incontro, ha dichiarato: “Non e’ il momento per altri discorsi, e’ il momento di agire”. Starmer ha presentato un piano in quattro punti: “Mantenere il flusso di aiuti militari all’Ucraina durante la guerra e aumentare la pressione economica sulla Russia”, chiarendo che l’obiettivo e’ “porre fine ai combattimenti” con un’iniziativa da sviluppare con Francia e Ucraina, poi da discutere con gli Usa. “Muoviamoci insieme – Ucraina, Europa, Regno Unito e Stati Uniti – verso una pace duratura”, ha aggiunto, annunciando 1,6 miliardi di sterline (1,9 miliardi di euro) per acquistare 5 mila missili antiaerei da destinare alla difesa dei cieli ucraini.

Londra si afferma cosi’ come capofila di un’alleanza che non intende distaccarsi dagli Stati Uniti, visti come pilastro della Nato. Un approccio, quello di Starmer mirato a unire gli intenti dell’Europa ma senza distaccarsi dagli Stati Uniti, pienamente condiviso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Dobbiamo lavorare per rafforzare la nostra unita’ e questo e’ l’impegno e il ruolo dell’Italia in questa fase: su questo l’Italia puo’ giocare le sue carte, non nel suo interesse, ma nell’interesse di tutti. Tutto puo’ deflagrare, non e’ una buona notizia. Quello che posso fare per mantenere l’Occidente unito e rafforzarlo lo faro’ e gli scenari alternativi non voglio prenderli neanche in considerazione”, ha detto la premier in un punto stampa al termine della riunione. L’ipotesi di un ombrello nucleare europeo, ha aggiunto rispondendo a una domanda, “prende in considerazione un disimpegno degli Usa”, uno scenario che Meloni ha chiarito di ritenere quantomai indesiderabile.

D’altronde l’unita’ di vedute fra Starmer e Meloni era emersa gia’ durante il loro incontro bilaterale svoltosi questa mattina al numero 10 di Downing Street. Meloni, durante l’incontro, ha lanciato un monito: “Penso che sia molto, molto importante che evitiamo il rischio che l’Occidente si divida” e ha ribadito la sua proposta di un vertice Usa-Europa, aggiungendo: “Siamo tutti molto impegnati per un obiettivo che tutti vogliamo raggiungere con la pace, una pace giusta e duratura in Ucraina”. Starmer ha replicato: “Abbiamo un approccio molto simile”. La posizione dei capi di governo di Regno Unito e Italia trova riscontro anche nelle parole del segretario generale Mark Rutte che ha difeso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “E’ totalmente impegnato nell’Articolo 5”, invitando a “smettiamo di spettegolare su cosa gli Stati Uniti faranno o non faranno”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito: “Dobbiamo urgentemente riarmare l’Europa”, assicurando agli Usa: “Siamo pronti, insieme a voi, a difendere la democrazia”. Donald Tusk ha sottolineato: “Nessuno qui, in Occidente, intende cedere al ricatto e all’aggressione di Putin. Non possiamo permetterlo”.

Olaf Scholz, presente al summit, ha definito l’incontro “prezioso”, sottolineando: “Era di importanza cruciale che l’Ucraina fosse in grado di negoziare sul suo futuro”. Il cancelliere uscente ha sostenuto l’approccio europeo, confermando le parole di von der Leyen sul fatto che l’Ucraina avra’ bisogno di “un esercito forte” al termine del conflitto per potersi difendere da potenziali aggressioni future. Il Regno Unito, con Starmer al comando, sembra essere riuscito a orchestrare un fronte europeo unito, senza, tuttavia, tralasciare l’alleanza con gli Stati Uniti, definiti dal premier britannico “un alleato affidabile”. Il piano di Londra, che include garanzie di sicurezza per Kiev, mira a una pace duratura senza cedere a Mosca. Il vertice segna un passo avanti, con l’Europa che prova a rialzare la testa dopo che gli Stati Uniti nelle ultime settimane hanno gestito in autonomia il dossier Ucraina trattando apertamente con la Russia. Starmer ha garantito che “i leader si incontreranno nuovamente molto presto” per portare avanti lo spirito emerso dal summit odierno a Londra. La prima occasione sara’ il Consiglio europeo straordinario del 6 marzo durante il quale i leader dell’Ue valuteranno il piano di von der Leyen per potenziare la difesa del blocco comunitario.