Venezia Calcio, modello dello sport che nasce dal territorio

Il Venezia Fc ha deciso di emettere un bond attraverso cui i tifosi, la comunita’ locale e gli investitori interessati potranno partecipare al finanziamento per lo sviluppo del centro sportivo al Taliercio. Le nuove strutture permetteranno di ospitare in un unico luogo prima squadra maschile e femminile, settore giovanile, management e staff tecnico e dirigenziale. Gli investitori interessati potranno registrarsi sulla piattaforma di investimento ‘Tifosy Capital & Advisory’ a partire da oggi, mentre il periodo di offerta comincera’ dal 6 giugno. Il prestito obbligazionario, con base di registrazione di mille euro, durera’ cinque anni e garantira’ un interesse del 7,50% e un bonus una tantum del 15% nel caso in cui il club dovesse tornare in serie A entro la scadenza del prestito. “Il primo bond nella storia del Venezia – ha commentato il presidente Duncan Niederauer – offrira’ a tutti l’opportunita’ di investire nel futuro del club al fianco della proprieta’ e sostenere direttamente la costruzione della nostra nuova casa”.