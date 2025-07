Veneto, trema il manifatturiero a Nord Est

“È un cambio di paradigma”: l’introduzione dei dazi base al 15% sull’export dall’Ue anche se è la metà di quanto minacciato da Trump, è più che tripla rispetto ai precedenti dazi medi al 4,8%, e senza reciprocità. Il rischio, sommato a un dollaro svalutato del 12-13% da inizio anno, “non è solo di un impatto pesante sulle dinamiche commerciali e sulle nostre capacità di penetrazione su un mercato strategico come quello americano (22,6 miliardi di minore export italiano negli Usa secondo il Centro studi Confindustria). Qui si rischia la tenuta economica e sociale del comparto manifatturiero italiano ed europeo, e dell’Unione stessa, se non saprà reagire con ben altra fermezza nel far valere la sua forza economica, di fronte alle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina”.

E’ netta la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron sull’accordo Bruxelles- Washington sui dazi. Un’intesa, in attesa di conoscere i dettagli, definisce “compromesso obbligato che scongiura l’escalation commerciale dall’1 agosto, ma rappresenta un fattore di profonda incertezza per l’economia italiana e per l’intero comparto manifatturiero europeo”.

A rischio “sono i valori fondanti dell’Occidente, principi come il libero scambio, che valgano per tutti, la cui difesa serve a garantire un orizzonte di sviluppo e di crescita che altrimenti verrebbe precluso. Va sottolineato- prosegue Carron- come persistano ancora significative zone d’ombra sulla portata effettiva della tassazione, soprattutto in relazione a specifici settori, come agroalimentare e farmaceutico, oltre che su esenzioni e quote-soglia per acciaio ed alluminio”. Quindi “bisogna continuare a negoziare e al tempo stesso attivare misure di compensazione a livello nazionale ed europeo per i settori più colpiti”.

Poi l’Europa “deve cambiare marcia: il tempo è finito – dichiara la Presidente di Confindustria Veneto Est – vanno eliminati i cosiddetti dazi interni: quindi sburocratizzazione e meno norme, stop a multe e dazi autoimposti sulla manifattura europea, e un Piano industriale straordinario per l’Italia e per l’Europa per aumentare la competitività e la produttività con gli investimenti e la semplificazione, potendo anche sforare il Patto di Stabilità non solo per la Difesa, ma anche per l’industria”. Parallelamente, continua “0bisogna stringere collaborazioni per aprirsi a nuovi mercati, Mercosur, India, Indonesia, Australia, Africa. Le nostre imprese lo stanno già facendo ed è uno sforzo che va adeguatamente sostenuto con accordi di libero scambio a livello europeo e il piano d’azione italiano per spingere l’export”, conclude la presidente.

