Veneto stagnante, altro che Regione virtuosa… Non bastano prosecco e piste da bob

“Siamo di fronte a un Veneto che ormai da tempo vede stagnare la propria produttività (anche frenata dai limiti dimensionali delle aziende), un Pil in crescita volatile e oscillante, una forza lavoro sempre meno giovane e un potere d’acquisto dei cittadini in evidente discesa. A questo corso è urgente e irrimandabile imprimere una svolta decisa, per garantire a un territorio in quiescenza ed evidente sofferenza un futuro sostenibile e inclusivo, equo e prospero per tutti e tutte”.

Ha esordito così il segretario della Cisl del Veneto, Massimiliano Paglini, nell’illustrrare il manifesto programmatico messo a punto in vista delle elezioni regionali e che ora sarà trasmesso a tutte le forze politiche e ai candidati. Il titolo, come si dice, è già un programma: “Per il Veneto del futuro. Un patto per lo Sviluppo, il Lavoro, lo Stato sociale”.

Il documento contiene idee e proposte del sindacato per un “nuovo modello di sviluppo per il territorio, che consolidi per il Veneto centralità economica e sociale, valorizzi le sue specificità, coniughi solidarietà e libero mercato e rigeneri quell’attrattività progressivamente opacizzatasi negli ultimi anni”. Riprende Paglini: “Chiediamo alla politica un patto sociale che metta al centro lo sviluppo, il lavoro, l’innovazione e la partecipazione, per trasformare la resilienza in crescita inclusiva e di qualità”. Ma chi guiderà la Regione non deve fare tutto da solo. In questo senso pesano le partole della Cisl: “E’ urgente rigenerare un dialogo sociale costruttivo, per questo la nostra prima proposta alla politica regionale, trasversale e a cappello di tutte, è di istituire un tavolo permanente di consultazione, un ‘Consiglio regionale dell’economia’ che funga da cabina di regia e programmazione”.

La Cisl chiede una “partecipazione dei diversi attori sociali” non più “solo formale e non agita in profondità, ma una reale coprogettazione e coprogrammazione, che sappia sfruttare appieno il fondamentale contributo dei diversi protagonisti, le loro competenze, la capacità di leggere e interpretare i cambiamenti, il loro portato di idee e proposte. Solo questo potrà fare davvero la differenza e riattivare la forte caratterizzazione del Veneto quale regione innovatrice e avanguardista. Questa per noi è la chiave di volta su cui poggiare la crescita e lo sviluppo del Veneto di domani, facendo riemergere e riattivando tutte le sue potenzialità e le migliori energie”, indica Paglini.

La Cisl ha raccolto ed elaborato nel suo manifesto le richieste e le questioni preminenti “su cui serve impegnarsi e lavorare” elencando 10 priorità: partecipazione e democrazia economica come leva di sviluppo; Governance e transizioni (digitale, ecologica e demografica); Il lavoro come fattore abilitante dell’essere comunità: un’agenda per la qualità, la salute e la sicurezza e la giustizia retributiva; Formazione permanente, its e politiche attive integrate; Ricambio generazionale e politiche per la natalità; Sanità, welfare di prossimità e governance partecipata; politiche abitative e diritto alla casa; infrastrutture e mobilità sostenibile per un Veneto interconnesso; un Veneto attrattivo, inclusivo e innovativo; autonomia responsabile, governance partecipata e coesione. Oltre al “Consiglio regionale dell’economia”, si chiede un Osservatorio sulla partecipazione, la legge per i caregiver, più investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del Pil regionale, un Polo universitario politecnico veneto e l’istituzione di un soggetto pubblico-privato per affrontare l’emergenza abitativa.