Vaticano, possibili vertici dietro le quinte tra Trump, vertici Ue e capi di Stato

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si rechera’ a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante un briefing con la stampa. “Il presidente partira’ venerdi’ mattina e tornera’ sabato sera dopo i funerali”, ha aggiunto, sottolineando che “le nostre preghiere sono con i cattolici di tutto il mondo, in lutto per la morte di Papa Francesco: ha toccato milioni di vite, e ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa”.

Le diplomazie sono al lavoro perché l’evento per la sua eccezionalità, vedrà a Roma insieme molti dei protagonisti della difficile tela di pace da costruire. Non è un caso sentire questo: “Vorrei incontrare Donald Trump in Vaticano questa settimana”, come ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sabato sarà ai funerali di Papa Francesco ai quali parteciperà anche il presidente americano.

L’evento potrebbe ora aprire un varco verso dialoghi inattesi, come quello – ancora tutto da confermare – tra Donald Trump e i vertici Ue, sullo sfondo di un’Europa che guarda a est e a ovest con crescente inquietudine.

L’attenzione mediatica e politica si concentra soprattutto su due figure: Donald Trump e Ursula von der Leyen. Il presidente Usa ha confermato la sua partecipazione con la moglie Melania. Un gesto che, nella grammatica della diplomazia internazionale, vale più di mille dichiarazioni. E come ricorda ancora Adnkronos, “che si tratti di un incontro bilaterale o di un semplice scambio di parole ai margini delle esequie, la sola possibilità di un contatto tra Trump e Ursula von der Leyen fa tremare gli equilibri diplomatici. I dossier aperti sono numerosi: dai dazi sospesi per novanta giorni al futuro degli accordi commerciali Ue-Usa, fino alla cooperazione su temi energetici e tecnologici. La portavoce della Commissione, Arianna Podestà, ha confermato che “nessun incontro è previsto”, ma ha lasciato aperto uno spiraglio, affermando che “non si possono escludere contatti informali”.

Per Trump, l’appuntamento romano rappresenta una vetrina globale imperdibile: un’occasione per presentarsi di nuovo come uomo di Stato, sensibile ai grandi temi spirituali, ma soprattutto capace di incidere nella geopolitica. Per von der Leyen, la posta in gioco è forse ancora più alta: dialogare con Trump significa anche testare i confini della propria leadership e consolidare la posizione dell’Ue nel nuovo disordine globale.

I due potrebbero incrociarsi nei corridoi del Vaticano, scambiarsi una stretta di mano sotto gli occhi delle telecamere, e lanciare un segnale al mondo intero. Anche solo pochi minuti di colloquio basterebbero a riaccendere il motore, attualmente inceppato, del dialogo transatlantico”.