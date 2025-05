Vannacci vicesegretario? Decide il federale della Lega giovedì

Secondo quanto si apprende, si riunirà giovedì alle 14 il prossimo Consiglio federale della Lega. E’ la prima riunione dell’organo esecutivo del partito, dall’ultimo Congresso che si è riunito ad aprile a Firenze, e potrebbe essere l’occasione anche per nominare il quarto vicesegretario della Lega. In pole, il nome del generale ed eurodeputato Roberto Vannacci. Troverebbe così attuazione une delle novità introdotte nello statuto, che è stato approvato dal Congresso un mese fa, e che ha previsto la possibilità di un quarto vice di Matteo Salvini. Proprio allora, a Firenze, Vannacci prese la tessera del partito (gli fu consegnata sul palco dallo stesso Salvini), visto che alle ultime Europee si era candidato da indipendente. Attualmente i tre vicesegretari sono Andrea Crippa, Alberto Stefani e Claudio Durigon.

Il Consiglio federale si svolgerà negli uffici del gruppo della Lega, a Montecitorio e contemporaneamente in collegamento su Zoom. Numerosi i punti all’ordine del giorno tra cui, secondo quanto si apprende, i provvedimenti per la rottamazione delle cartelle e la cosiddetta pace fiscale, le prossime elezioni amministrative e i referendum, oltre a questioni di organizzazione del partito. Un ambito che potrebbe riguardare la nomina del quarto vicesegretario di Matteo Salvini, come previsto dagli ultimi aggiornamenti dello statuto del Carroccio, con la scelta di Roberto Vannacci.