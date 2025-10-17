Vannacci: Senza me la lega sarebbe stata all’1%. E Salvini rilancia il disco rotto: Entro il 2025 le pre-intese su autonomia

“Io non mollo! La Lega ha bisogno di trarre una lezione da questo risultato. Deve ristrutturarsi. Sento tante speculazioni su questa tornata elettorale. Dicono che è stato un risultato catastrofico perché c’ero io: senza di me il Partito sarebbe sceso all’1%”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Roberto Vannacci (Lega), rilanciando una sua intervista a La Stampa dove commentando il risultato della Lega alle regionali in Toscana.

Come replica arriva l’uscita pre-elettorale alla vigilia del voto veneto. “Entro il 2025, il governatore del Veneto verrà a Roma a firmare le pre-intese sull’Autonomia. Dopo 30 anni di battaglie, dopo un referendum che ha coinvolto milioni di veneti, diciamo che da segretario della Lega non posso che essere contento”. Così a Mestre il vicepremier, Matteo Salvini.

