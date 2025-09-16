Vannacci deciderà candidature per le prossime politiche. Patto per il Nord: Chi vuol morire nazionalista e vannacciano?

“Il vicesegretario della ‘Salvini Premier’ Vannacci, nel giustificare alcune esclusioni dalle liste per le regionali in Toscana, è stato molto chiaro: candidarsi non è né un premio né una rendita di posizione. A buon intenditore poche parole. I leghisti sono avvertiti: sarà l’ex generale a decidere le candidature per le prossime elezioni politiche e non terrà conto delle rendite di posizione: significa che la maggior parte degli attuali parlamentari resterà a casa. Se non volete morire nazionalisti e vannacciani, ma credete ancora nel Nord e nel federalismo, le nostre porte sono aperte. Se invece pensate di venire da noi un minuto dopo non essere stati candidati da Vannacci, troverete le porte chiuse. Il momento del coraggio è adesso”.

Lo scrive Patto per il Nord in una nota.