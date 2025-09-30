Vannacci, da Zelensky perfida e pericolosa strategia. Salvini concorda?

“L’ex generale Vannacci, con le sue quotidiane dichiarazioni, continua a destabilizzare la posizione del Governo in ambito internazionale, pregiudicando il lavoro della premier Meloni, del ministro della Difesa Crosetto e degli Esteri Tajani nelle loro interlocuzioni con gli alleati e gli ambienti Ue e Nato. Delle due, l’una: o Salvini è consapevole di questa tattica di logoramento interno alla maggioranza da parte del suo vicesegretario, e allora è Salvini che vuole indebolire il Governo e la premier, oppure Salvini non controlla il suo vice e a questo punto dovrebbe dimettersi da segretario del partito: se la linea politica la detta Vannacci, allora il segretario è Vannacci”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

Ma cos’ha affermato Vannacci? Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che Zelensky stia continuando la sua perfida e pericolosa strategia che si basa sul tentativo di coinvolgimento diretto della Nato e dell’Ue in un conflitto che non riguarda queste due organizzazioni internazionali”. Così il vice-segretario della Lega, Roberto Vannacci, intervistato da Affaritaliani, commenta le recenti dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale l’Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo di attacchi russi.

“L’irresponsabile approccio di Kiev, che rischia di portarci sull’orlo del baratro della distruzione termonucleare reciproca si basa su una strategia ben evidente basata su tre principali linee di sforzo: instaurazione di un clima di terrore e paura: paventando, oltre ogni altra spiegazione razionale, che gli Stati europei siano il prossimo obiettivo militare del Cremlino; propaganda: diffondendo notizie false o dando valore di pericolosità estrema a eventi altrimenti riconducibili alla quasi normalità (sconfinamenti negli spazi aerei); e vittimismo: facendo apparire le attività conflittuali della Russia contro l’Ucraina (solo quelle) come un crimine contro l’umanità intera”, sostiene il vice di Matteo Salvini.

“Il fine è chiaro: cercare di vincere una guerra che, nonostante le sue precedenti roboanti dichiarazioni, non potrà mai vincere senza l’intervento diretto di attori esterni. Nel frattempo l’Europa si suicida energeticamente ed economicamente nel promuovere la guerra ad oltranza e nel rifiutare ogni approccio negoziale accettabile con la Russia. La pace di oggi ci costerà sicuramente, ma la pace di domani ci costerà molto di piu’ di quella di oggi”, conclude Vannacci.