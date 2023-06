Valditara: Ci deve essere un ripensamento sul voto in condotta. Intanto Codacons presenta esposto sul premio ai bulli

Sul voto in condotta scende in campo il Codacons, che presenta un esposto in Procura e minaccia un ricorso al Tar in merito al caso di Rovigo, dove gli studenti che hanno sparato ad una professoressa sono stati promossi addirittura con un 9 in condotta. Lo annuncia l’associazione dei consumatori, commentando le dichiarazioni odierne del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.“Serve un ripensamento sul voto in condotta perché quanto accaduto è inammissibile in un paese civile – spiega il presidente Carlo Rienzi – Gli studenti colpevoli di aggressioni e bullismo non solo non possono avere 9 in condotta, ma vanno bocciati senza se e senza ma. Assegnare loro un voto così alto non solo è del tutto diseducativo, ma rappresenta da un lato una violazione dei regolamenti vigenti, secondo cui la condotta degli alunni va valutata in base al comportamento tenuto dagli stessi in aula e concorre a determinare la promozione o la bocciatura, dall’altro una grave disparità di trattamento a danno di tutti gli altri studenti che, pur essendosi comportati in modo corretto, hanno ricevuto lo stesso voto di chi si è reso protagonista di atti violenti”. Per tale motivo il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Rovigo, in cui si chiede di aprire una indagine per accertare l’operato dell’istituto scolastico coinvolto e degli insegnanti che hanno assegnato i voti, e sta studiando la possibilità di al Tar la promozione degli alunni, a fine di ottenere impugna l’annullamento degli atti adottati dalla scuola.

“Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all’interno dell’intero anno scolastico, del voto di condotta”. Lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo alla 20esima edizione di Futuro Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione Italiastatodidiritto con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

“Siccome il caso di Rovigo mi ha perplesso – ha aggiunto il ministro – ho mandato un’ispezione, vogliamo capire che margini di manovra può avere il ministero. Ma non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta”.

“Una delle svolte decisive che stiamo cercando di mettere in campo è far sì che l’istruzione tecnico-professionale diventi un canale formativo di Serie A. Vi annuncio che fra non molto vareremo una riforma importante in questo settore” – prosegue il Ministro Valditara – “Mi sono confrontato con Regioni, sindacati, parti sociali e associazioni di categoria – ha fatto sapere il ministro -. Stiamo costruendo un consenso trasversale molto ampio. A parte qualche posizione estrema critica, il consenso è traversale geograficamente e in alcuni casi anche politicamente”.

Secondo Valditara, “una grande riforma dell’istruzione tecnico-professionale è quello che ci serve per dare una chance a tanti ragazzi”, perché “quando leggo i dati di Unioncamere di 1,2 milioni posti di lavoro che non vengono coperti per mancanza di qualifiche corrispondenti dico che è un crimine e un delitto nei confronti di 1,2 milioni di ragazzi che non riescono a trovare lavoro”. Ma dall’altra parte “anche nei confronti del mondo dell’impresa – ha concluso – perché perde competitività”.