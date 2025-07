Valdisotto flagellata, le operazioni di emergenza non si fermano

Non si fermano le operazioni di emergenza nella provincia di Sondrio, colpita duramente nel tardo pomeriggio del 30 giugno 2025 da un’intensa ondata di maltempo, che ha interessato in modo particolare la zona di Valdisotto. Le piogge torrenziali hanno causato numerosi smottamenti e allagamenti, rendendo necessaria l’evacuazione di circa cinquanta persone dalle frazioni di Tola e Aquilone, dove la situazione si è fatta particolarmente grave. Sul luogo dell’emergenza. come riportano i colleghi di Primalavaltellina.it, sono attivi oltre cinquanta Vigili del Fuoco, supportati da ventiquattro mezzi, compresi quelli speciali del G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale), dotati di escavatori e attrezzature per il movimento terra. I frequenti smottamenti hanno provocato l’interruzione delle strade locali e danneggiato abitazioni e strutture. Per gestire al meglio la crisi, è stata istituita un’Unità di Comando Locale (UCL), incaricata di coordinare le attività direttamente sul territorio. In supporto ai Vigili del Fuoco di Sondrio, sono arrivati rinforzi dai comandi di Lecco, Como, Brescia e Bergamo. Presente anche un funzionario tecnico da Lecco, che fornisce assistenza operativa alle squadre impegnate sul campo. La situazione continua a essere costantemente sotto controllo, mentre proseguono gli sforzi per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare la normale viabilità.