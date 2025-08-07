Valcamonica – Patto per il Nord, accesso agli atti per il taglio di aree boscate in Valpalot

A seguito dei recenti interventi eseguiti in Val Palot, il movimento politico Patto per il Nord ha ritenuto doveroso procedere con un formale accesso agli atti finalizzato ad attuare tutte le verifiche ambientali del caso.

Ai sensi e per gli scopi di cui al vigente decreto legislativo n. 195 /2005 nonché a norma del decreto legislativo n. 33/2013, entro i termini di legge tutto il materiale riguardante l’intervento dovrà essere fornito al fine di segnalare alle autorità competenti eventuali abusi e/o omissioni.

La tutela e salvaguarda dell’ambiente rappresenta, oggi più che mai, una responsabilità imprescindibile di quanti vivono ed amano uno specifico territorio. Pertanto, Patto per il Nord si schiera senza se e senza ma dalla parte dei cittadini utilizzando tutti gli strumenti normativi a disposizione per verificare che ogni procedura, ogni atto ed ogni conseguente concessione sia stata attuata e perseguita nel pieno rispetto della normativa vigente.

Alla data odierna, oltre che a non capacitarci di come nessuna forza politica sia intervenuta sull’argomento non ci capacitiamo di come taluni soggetti, deputati a vigilare sull’anticorruzione e sulla correttezza delle procedure, siano inerti ed assenti.

Inutile dire come, eventuali abusi, tanto nelle procedure di assegnazione quanto nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate, saranno trasmessi alle autorità competenti.

Il Referente Provinciale Valle Camonica di Patto per il Nord

Laffranchi Roberto