Val di Fassa, musica Ladina in alta quota

Musica eco-compatibile e paesaggi alpini d’alta quota. Val di Fassa Panorama Music affronta questo difficile momento per la musica dal vivo investendo ulteriormente sulla sua più importante risorsa: la natura, le Dolomiti. La sesta edizione della rassegna musicale si svolge in tutta la Val di fino al 27 agosto, con concerti che si tengo sempre all’aperto in orario diurno, incastonati nei più emozionanti scorci panoramici d’alta quota della Val di Fassa. In lingua ladina, ma affidata all’interpretazione della bolognese Silvia Donati (vocalist affermata nei giri del jazz e della musica brasiliana), è il cconcerto di oggi a Col Margherita (Passo San Pellegrino). Donati eseguirà “Encresciadum”, un programma musicale ispirato a figure e motivi della cultura dolomitica, composto e arrangiato da Roberto Soggetti su testi ladini di Fabio Chiocchetti. Il progetto mira alla creazione di una nuova musica ladina. Si prosegue poi il 23 agosto a Ciampac (Alba di Canazei) con Stefano Merighi che, con la sua band, trasporterà la lingua ladina dentro la forma musicale afroamericana per eccellenza: il blues. I concerti rientrano nel progetto “Lingue minoritarie, giovani e musica jazz” e hanno visto a luglio l’esibizione del cantante e chitarrista Massimo Silverio in friulano al Belvedere di Canazei) e – a Costabella – Passo San Pellegrino – della cantante Magalí Sare e il chitarrista Sebastià Gris, catalani, vincitori dell’edizione 2019 del SUNS Europe, il festival europeo delle arti in lingue minorizzate. Schiettamente jazzistica la proposta del 20 agosto a Valbona, sull’Alpe Lusia, con la sassofonista e cantante Helga Plankensteiner: altoatesina, è una vera local hero, ma anche un’artista che con la sua esuberanza e l’incredibile padronanza strumentale ha saputo ritagliarsi uno spazio sulla scena jazzistica internazionale. Infine il country sarà al centro del concerto finale di Val di Fassa Panorama Music, con il cantante e chitarrista Charlie Cinelli e la sua “Country Surprise”, il 27 agosto, a Ciampedie, a Vigo di Fassa.

Photo by Lorenzo Spoleti