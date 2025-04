Val d’Aosta in ginocchio

La statale 26 “della Valle D’AOSTA” è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa dell’esondazione del fiume Dora Baltea, tra il km 50,600 e il 56, in località Bard. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza.

Nuova ordinanza del Comune di Courmayeur per l’allerta in Val Ferret legata al ghiacciaio di Planpincieux, i cui movimenti sono monitorati fin dal 2013 tramite l’analisi di diversi parametri. Il provvedimento si inserisce in un piano di gestione del rischio attuato già da alcuni anni e segue i dati dell’ultimo report di allertamento sintetico del ghiacciaio e il bollettino di allerta idrogeologica ‘gialla’ per temporali valido oggi su tutto il territorio della Valle d’Aosta. Dalle 16 per determinati immobili a valle del ghiacciaio è imposto il regime di coprifuoco (divieto di accesso e di transito, con la possibilità di restare nella zona interdetta ma solo all’interno della propria abitazione). Si tratta di fabbricati individuati in base agli scenari che coinvolgono un volume di ghiaccio a potenziale crollo compreso tra 300 mila e 600 mila metri cubi. E’ inoltre istituito il divieto di transito pedonale e veicolare sul primo tratto della strada della Val Ferret. L’accesso alla vallata, molto frequentata da turisti e villeggianti, è garantito dalla strada alternativa della Montitta, dove possono transitare anche i mezzi del trasporto pubblico locale. Resta confermato il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpoderale per Rochefort.

Nel fine settimana ore di paura a Cogne per l’esondazione dei principali torrenti e la caduta di diverse colate detritiche. Alla protezione civile regionale non risultano al momento esserci persone coinvolte o disperse e in paese c’è un presidio medico in caso di necessità. Situazione delicata nella frazione di Valnontey. Qui l’omonimo torrente è uscito dagli argini e si è verificata anche una colata detritica. In questa vallata si trovano bar, hotel e anche un paio di campeggi. In diverse zone del paese le comunicazioni sono difficili per via di problemi alla rete telefonica ed elettrica. Chiusa anche la strada per Lillaz: le autorità invitano la popolazione a “non transitare sulla viabilità comunale”. Nei video amatoriali postati sui social media, girati dietro le finestre di case e alberghi, la forte corrente arriva anche a danneggiare delle auto parcheggiate.

Tutto è iniziato nella serata di un sabato di inizio estate, quando le strutture ricettive hanno iniziato a popolarsi di turisti, in un comune che conta appena 1.300 residenti. Alle 20.15 l’unica strada che porta in paese, la regionale 47, è stata chiusa in località Cartasse per un dissesto. Mentre il comune rimaneva isolato, la pioggia battente e la fusione della neve in quota accelerata dalle alte temperature facevano il resto. I pluviometri hanno registrato valori di 130 millimetri in paese da stamane, da quando cioè sono iniziate le annunciate precipitazioni. Colate detritiche si sono verificate in cinque canaloni – Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche – con i torrenti ingrossati che trasportavano terra e fango verso valle e quindi verso la Dora Baltea, il fiume che attraversa tutta la regione autonoma. Proprio il suo innalzamento ha fatto aumentare in serata ad arancione il livello di criticità idraulica nella vallata centrale e in bassa Valle d’Aosta, con il superamento della soglia più alta (H3) ad Aymavilles, il paese a valle di Cogne, dove scende il torrente Grand Eyvia. Stesso livello di allerta idrogeologica nelle vallate del Gran Paradiso, Cogne compresa. Il maltempo ha interessato in misura minore il resto della regione alpina. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati in almeno una dozzina di interventi per allagamenti, concentrati nella bassa Valle d’Aosta. Proprio in questa zona, a Hône, il tetto di un capannone vicino al campo sportivo è stato scoperchiato dall’azione della perturbazione.