Vaiolo, Bassetti: Evitare nuova psicosi

I casi di VAIOLO delle scimmie nell’uomo, registrati in Spagna, Portogallo, Italia, Svezia e Usa, hanno fatto scattare la corsa al vaccino anti-VAIOLO. Il primo Paese europeo a intervenire è la Spagna, dove il ministero della Sanità è pronto all’acquisto di migliaia di dosi di vaccino. Lo riporta ‘El Pais’. L’obiettivo sembra essere quello di somministralo ai contatti stretti dei casi fino ad oggi verificati. “I dati ci dicono che chi è vaccinato è più protetto dalle forme più gravi rispetto a chi non lo è. In Italia gli over 50 sono sicuramente più protetti. Io eviterei la psicosi e la corsa al vaccino. Aspettiamo, vediamo come evolve la situazione e poi si decide. Dobbiamo ragionare a sangue freddo. Lo so che veniamo da 2 anni difficili, ma dobbiamo stare calmi”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.