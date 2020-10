Vaccino sperimentale cinese sicuro in fase iniziale sperimentazione

Un vaccino sperimentale cinese per la Covid-19 sviluppato dall’Istituto di biologia medica dell’Accademia cinese delle scienze mediche si e’ dimostrato sicuro in uno studio clinico in fase iniziale. E’ quanto emerge da un documento pubblicato dai ricercatori su “MedRxiv”, un sito internet che distribuisce gratuitamente al lettore studi non pubblicati nei settori della medicina, della ricerca clinica e delle scienze sanitarie. In uno studio di “Fase 1” su 191 partecipanti sani di eta’ compresa tra i 18 e i 59 anni, la vaccinazione sperimentale del gruppo non ha mostrato reazioni avverse gravi, hanno spiegati i ricercatori. Le reazioni avverse piu’ comuni riportate dai partecipanti allo studio sono state dolore lieve, lieve affaticamento e arrossamento, prurito e gonfiore nel sito dell’iniezione. Secondo quanto riferito, il potenziale vaccino ha indotto una risposta immunitaria. “Tutti i dati ottenuti in questo studio sostengono la sicurezza e l’immunogenicita’ di questo vaccino inattivato e sono incoraggianti per quanto riguarda ulteriori studi sulla sua efficacia in futuro”, cita il documento. La Cina ha almeno quattro vaccini sperimentali nella fase finale degli studi clinici.