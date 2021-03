Risulterebbero infatti esclusi il personale scolastico (docente e non docente) delle scuole paritarie, degli Istituti di Formazione Professionale, dei Servizi Educativi per l’infanzia pubblici e privati, dei Nidi d’Infanzia e i lavoratori con contratti precari. Loro dovranno aspettare. Anche se hanno più di 65 anni.

“Riteniamo molto grave che la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sia tutelata in modo differente in base al soggetto che eroga il servizio – scrivono in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil -, e che tutto il personale educativo dei servizi 0-6 anni, la cui utenza è anche priva di dispositivi individuali, non meriti pari trattamento». Anche le famiglie contestano la mancata priorità data al mondo dell’infanzia e dei nidi”.

Evidentemente ci sono lavoratori di serie A e di serie C.