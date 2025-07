Vacanze, carissime vacanze: voli più 38%, traghetti più 19%. Siamo il paese dei cachi

Una stangata sta per abbattersi sulle vacanze estive degli italiani. Lo afferma il Codacons, commentando i dati preliminari sull’inflazione diffusi dall’Istat.

A giugno i prezzi registrano un aumento medio del +1,7% su anno che, in termini di spesa e considerati i consumi totali delle famiglie, equivale ad un maggiore esborso pari a +559 euro annui per la famiglia “tipo”, +761 euro per un nucleo con due figli.

Per il 2025, si stima una spesa pro-capite per il turismo delle famiglie cremonesi di circa 805 euro. Considerando che una famiglia media italiana è composta da circa 2,3 persone, questo si tradurrebbe in una spesa media per famiglia lombarda di circa 1.850 euro per le vacanze. Tendenze locali: Le famiglie sembrano mantenere il desiderio di viaggiare nonostante la crisi, scegliendo sia mete nazionali (spiagge, montagna, città d’arte come Isola d’Elba, Cinque Terre, Umbria) sia destinazioni estere (Tenerife, Nepal, Thailandia, Lisbona, New York per viaggi più lunghi).

Secondo il Codacons, Nonostante un tasso generale di inflazione sotto controllo, tutte le voci legate al turismo hanno registrato a giugno una decisa crescita, che segue il trend al rialzo iniziato già nel mese di maggio: i prezzi dei voli nazionali, ad esempio, a giugno rincarano del +38,1% su anno, le tariffe dei traghetti del +19,6%, quelle dei Servizi ricreativi e sportivi (piscine, stabilimenti, palestre, parchi divertimento, ecc.) del +7,7%, i prezzi dei Pacchetti vacanza nazionali del +8,7%.

Gli alberghi rincarano del +2,9% su anno mentre i listini di case vacanza, b&b e altre strutture ricettive del +5,8%.

Come emerso dai vari monitoraggi Codacons relativi all’andamento delle tariffe turistiche, i listini del settore stanno registrando aumenti sostenuti, ora certificati anche dall’Istat – denuncia l’associazione – Rincari che appaiono del tutto ingiustificati, e che comporteranno un sensibile aggravio di spesa a carico dei cittadini che si sposteranno per trascorrere giorni di villeggiatura fuori casa nel periodo estivo, realizzando una stangata sulle vacanze degli italiani”