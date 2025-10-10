Urbanistica – Crosio, Milano città di fatto “commissariata”. Ben 4500 famiglie senza diritto di avere la loro casa

“La proposta di Forza Italia per nominare un Commissario ad acta che sblocchi l’urbanistica milanese, insieme alle flebili reazioni del sindaco Giuseppe Sala, confermano ciò che Patto per il Nord denuncia da tempo: la città di Milano è, nei fatti, commissariata. L’iniziativa per un commissario straordinario non è un capriccio politico, ma la conseguenza di una gestione disinvolta e allegra dell’urbanistica, oggi al centro di pesanti vicende giudiziarie che hanno paralizzato lo sviluppo. A questo si aggiunge la figuraccia della vicenda dello stadio di San Siro che ha messo a nudo tutta la debolezza, l’incapacità decisionale e l’incoerenza della Giunta e del Consiglio comunale”.

Lo afferma il vicesegretario federale di Patto per il Nord, Jonny Crosio. “La realtà sul campo- aggiunge la nota- è un dramma sociale ed economico: 4.500 famiglie sono in attesa della propria casa, 150 cantieri sono fermi e 12 miliardi di euro di investimenti privati sono bloccati. Altro che ‘Grande Milano’ vetrina internazionale, è questa la realtà del grande pastrocchio della sinistra che ha trasformato l’incertezza normativa e la confusione amministrativa in una vera e propria crisi cittadina. Patto per il Nord accoglie con favore e in maniera positiva ogni iniziativa, da qualsiasi parte politica provenga, che abbia il coraggio e la trasparenza di offrire una soluzione concreta per il bene della nostra comunità e per superare questa vergognosa impasse. Prima di pensare alle poltrone bisogna pensare ai cittadini che hanno investito i loro risparmi e alle imprese che vogliono lavorare superando lo stallo causato dall’incapacità gestionale della sinistra”.