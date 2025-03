Una sola idea in testa. Il Ponte sullo Stretto. Tutto il resto per qualcuno è noia

“Confermo che l’intenzione è aprire i cantieri entro l’anno 2024 e aprire al traffico stradale e ferroviario il Ponte nel 2032”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time al Senato. “2032 primo treno che attraverserà la tav e unirà la Torino-Lione, 2032 primo treno che attraverserà il tunnel del Brennero e 2032 metropolitana nuova in costruzione a Roma e 2032 il primo treno che attraverserà velocemente lo Stretto di Messina, la decarbonizzazione si fa così non imponendo per legge le auto elettriche e Made in China”, ha aggiunto Salvini. “E’ un’opera fra le tante che stimao facendo che porterà lavoro, sviluppo e crescita in tutta Italia non solo nelle due regioni coinvolte. La prima regione sarà la mia Lombardia. È un’opera che unisce l’intero paese”, ha detto Salvini. “Oggi si è tenuto il Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina che ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo che ha ottenuto parere favorevole con raccomandazioni del comitato scientifico indipendente”, ha spiegato Salvini. “La relazione ha testato la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare e allo stesso tempo ha previsto la necessità di aggiornare il progetto esecutivo su specifici aspetti tecnici”, ha aggiunto il ministro.