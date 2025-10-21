Una manovra che compromette la ripresa del Nord. Zero politiche per la parte più dinamica del Paese

“Patto per il Nord ha riunito il proprio Dipartimento economico per una prima analisi della manovra finanziaria 2026. Dall’esame emerge un quadro improntato al rigore che, se sul piano formale rafforza la credibilità internazionale del Paese, dal lato sostanziale preoccupa per la mancanza di una reale prospettiva di sviluppo. L’assenza di misure per la parte più dinamica dell’economia nazionale rischia di trasformare la prudenza in stagnazione e di compromettere il contributo del Nord alla ripresa complessiva”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“La manovra – continua la nota – appare più come un esercizio di prudenza contabile che come uno strumento di rilancio. L’unico intervento territoriale di rilievo, il rifinanziamento per 2,4 miliardi delle Zone Economiche Speciali, riguarda esclusivamente dieci regioni del Sud, lasciando prive di attenzione le aree del Nord, che rappresentano il cuore produttivo, manifatturiero e fiscale del Paese. Una politica economica equilibrata deve affiancare al rigore la crescita, sostenendo le imprese, i distretti e le filiere innovative che oggi garantiscono occupazione e competitività: una manovra che contenga ma non investa rischia di diventare un’occasione mancata”.