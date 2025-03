Una giornata italiana, stragi silenziose. Tre morti sul lavoro e un ferito grave

È un bollettino di guerra l’ultima giornata di lavoro, che lascia sul terreno tre vittime e un ferito grave in quattro incidenti avvenuti tra Napoli, Pordenone e Orvieto. Il primo a perdere la vita nelle scorse ore è stato un uomo di 50 anni, dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti di Sant’Antonio Abate, nel Napoletano, rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavoro.

La vittima si chiamava Nicola Sicignano ed era nato a Vico Equense ma risiedeva a Gragnano. “In Campania siamo già a quota 5 vittime sul lavoro dall’inizio dell’anno”, ha detto il segretario generale della Cgil di Napoli e Campania, Nicola Ricci.

“Servono leggi e misure concrete per fermare questa mattanza – prosegue -. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità di tutte le istituzioni”. Aveva soltanto 22 anni invece Daniel Tafa, il giovane operaio morto in un incidente che si è verificato durante il suo turno di lavoro nell’azienda Stm di via Monfalcone a Maniago, in provincia di Pordenone. Il ragazzo, nato a San Vito al Tagliamento e residente a Vajont, è morto sul colpo a causa dell’esplosione di uno stampo d’acciaio.

Come nel caso dell’operaio morto nel Napoletano, anche qui le indagini sono state affidate ai carabinieri. Cordoglio per la morte del ragazzo è stata espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il quale ha ricordato come sia “necessario appurare l’esatta dinamica della vicenda, perché la sicurezza sui luoghi di lavoro deve rappresentare un valore assoluto e irrinunciabile, che deve coinvolgere tutte le istituzioni”.

La terza vittima di morte bianca è invece un operaio 38enne travolto da un tir sull’A1 all’altezza di Orvieto. L’uomo, dipendente di una ditta incaricata di effettuare lavori di manutenzione in autostrada è stato investito e ucciso dal mezzo pesante in transito. In Sardegna, a Orgosolo, in provincia di Nuoro, un operaio impegnato in un cantiere della diga di Cumbidanovu è precipitato da un’altezza di circa 4 metri, riportando un grave trauma al rachide.

E’ invece morto per cause naturali l’operaio 70enne colto da infarto mentre lavorava in un’azienda agricola in provincia di Mantova. L’uomo ha accusato il malore e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori del 118.A commentare la tragica giornata è stato anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha lanciato un appello affinchè “si faccia di tutto perché le morti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro, vengano eliminati e sconfitti. È veramente una sconfitta per il mondo dell’impresa – ha detto -. Credo che assieme a tutti i sindacati oggi serva trovarsi velocissimamente per fare un tavolo proprio sugli incidenti sul lavoro”.