Una cosa sola la sinistra l’ha detta giusta: Senza il Nord non si governa

Ai tempi Bossi affermava che chi vince al Nord governa il Paese. Indipendentemente dai partiti che oggi vincono o perdono, Bossi diceva una verità sostanziale. Ciò che conta, come sempre, è che contenuti si dà all’azione di governo. La sinistra a fasi alterne si dichiara federalista, poi tira indietro la mano. Il manifesto su Meloni che guarda Milano col binocolo dice tutto, poi però non si va oltre la polemica, la grafica e politicamente parlando, si resta centralisti.

Ma vediamo le dichiarazioni da sinistra su cui riflettere…

“Grande soddisfazione in Campania e in Puglia, dove Decaro e Fico vincono nettamente. Ma progressi si registrano anche in Veneto dove con Manildo torniamo sopra il 30%. Felici in particolare per il partito democratico che si conferma primo partito al sud e per il risultato straordinario di Antonio Decaro che sfiora il 70% dei consensi. Incominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro paziente condotto dal Pd e dalla sua Segretaria per costruire la coalizione a tutti i livelli. Ora al lavoro per rafforzare la proposta politica e costruire l’alternativa alla destra. Il riscatto per noi è partito dal sud; ora se vogliamo vincere le prossime elezioni politiche servirà – lo dico da senatore lombardo – un maggior investimento politico anche sulle regioni del Nord. Perché senza il Nord non si governa”. Così su Fb il senatore Alessandro Alfieri componente della Segreteria del Pd.

Vedremo…