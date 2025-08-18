Un Paese di avvocati più che di idraulici. Un artigiano su quattro ha gettato la spugna

Abbiamo più avvocati che idraulici. Nei piccoli paesi, per frenare lo spopolamento, bisogna istituire un reddito di gestione delle attività artigiane. Nell’ultimo anno le contrazioni percentuali più importanti interessate hanno Ancona, Ravenna e Ascoli Piceno. Quelle meno a Crotone e Ragusa. La denuncia è sollevata dall’Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati dell’INPS e, per quanto riguarda il numero delle imprese artigiane attive, di Infocamere/Movimprese. Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani presenti nel nostro Paese ha subito un crollo verticale di quasi 400mila unità. Se nel 2014 ne contavamo 1,77 milioni, l’anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22 per cento). Pertanto, possiamo affermare con grande preoccupazione che in due lustri quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna. Anche nell’ultimo anno la contrazione è stata importante: tra il 2024 e il 2023 il numero è sceso di 72mila unità (-5 per cento). La riduzione ha interessato tutte le regioni d’Italia, nessuna esclusa.

Nell’ultimo decennio le aree più colpite da questa “emorragia” sono lo stato le Marche (-28,1 per cento), l’Umbria (-26,9), l’Abruzzo (-26,8) e il Piemonte (-26). Il Mezzogiorno, invece, è stata la ripartizione geografica che ha subito le “perdite” più contenute. Grazie, in particolare, agli investimenti nelle opere pubbliche legate al PNRR e agli effetti positivi derivanti dal Superbonus 110 per cento, il comparto casa ha “frenato” la caduta del numero complessivo degli artigiani di questa ripartizione geografica.

Il Veneto accusa molto il colpo.

L’emorragia ha colpito tutte le province, ma le situazioni più critiche si registrano a Rovigo (-31,4%, pari a -2.905 artigiani), Verona (-27%, -9.726) e Padova (-24,3%, -9.130). A tenere maggiormente è stata la Città Metropolitana di Venezia con un caloro più contenuto del 20,3% (-5.552).

Nell’ultimo anno, però, è stata proprio Treviso a subire la contrazione più pesante, con un crollo del 6,1% che significa 1.720 artigiani in meno .

Secondo la CGIA , le cause sono molteplici: invecchiamento della popolazione artigiana, scarso ricambio generazionale, concorrenza della grande distribuzione e dell’e-commerce, burocrazia, aumento dei costi e delle tasse. A ciò si aggiunge il cambiamento dei consumi, con i cittadini sempre più orientati verso prodotti standardizzati e usa e getta, a scapito della qualità artigianale.