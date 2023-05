Un italiano su tre ha un animale domestico ma inflazione colpisce le cure

terzo degli italiani accoglie in casa un animale, ma il trend e’ in discesa. Nel 2023, secondo i dati rilevati dall’Eurispes nel 35mo Rapporto Italia, il numero di italiani che dichiarano di possedere un animale domestico e’ del 32,7% (-5% rispetto al 2022). Gli animali preferiti dagli italiani restano i cani (42%) ei gatti (34,4%). Il 18,7% di chi ha un animale in casa dichiara di spendere meno di 30 euro al mese per i propri animali domestici, percentuale che sale al 28,4% nella fascia di spesa compresa tra 31 e 50 euro e al 33,2% nella fascia 51-100 euro. Il 12,1% spende una cifra compresa tra i 100 ei 200 euro al mese, mentre solamente il 3,2% spende tra i 200 ei 300 euro mensili. Tra le voci di spesa, quelle dove si tende a spendere di piu’ sono legate alla salute e all’alimentazione.

Diversi i tagli effettuati per affrontare le spese per i pet: c’e’ chi acquista cibo meno costoso (35,8%), chi rinuncia ad adottare un nuovo animale (36%), ma anche chi sceglie di rinunciare a cure o interventi chirurgi (28,5%) o ridurre le visite veterinarie (26,3%). Il 14, Il 7% degli intervistati ha pensato di utilizzare un cimitero virtuale per il proprio animale; il 13,1% ha preso in considerazione l’ipotesi di venir seppellito insieme e l’11,9% di ricorrere ad un funerale online nel momento in cui il proprio animale domestico dovesse venire a mancare. Un italiano su cinque (20,2%), tra chi possiede almeno un animale domestico, ha seriamente preso in considerazione l’ipotesi di destinare una parte della propria eredita’ a quest’ultimo ma anche di trovare sepoltura insieme al proprio animale domestico.