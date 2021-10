Un destino da precari. Redolfi: ma per la politica le emergenze sono altre

Idem la disoccupazione , che è in stallo oltre il 9%. I disoccupati crescono tra gli uomini e tra gli under50, mentre calano le donne e gli ultracinquantenni. Per forza, non possono andare in pensione.

Tra giugno e luglio è cresciuto il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +28mila unità); l’aumento coinvolge i soli uomini e tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di inattività sale al 35,5% (+0,1 punti).