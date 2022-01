Un anno di politica 8/ Agosto, per Durigon via Falcone e Borsellino e meglio Mussolini

Le medaglie d’oro alle olimpiadi di Tokyo di Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs hanno inaugurato agosto, il ‘mese breve’ per la politica. Ma l’euforia per i successi azzurri nell’atletica e la chiusura del Parlamento per la pausa estiva non hanno sopito la discussione tra i partiti, complici il dibattito sulle misure per contrastare l’epidemia da Covid, il ddl Zan, l’inizio del semestre bianco, le dimissioni di Claudio Durigon e il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan culminato con la conquista di Kabul. di seguito la sintesi dei fatti principali. 2 AGOSTO: Si’ della Camera – con il voto di fiducia – alla riforma del processo penale (Un ok replicato dal Senato alla fine di settembre).

3 AGOSTO: Inizia per Sergio Mattarella il semestre bianco. Come prevede la Costituzione, negli ultimi sei mesi dei sette anni del suo mandato il presidente della Repubblica non puo’ sciogliere anticipatamente le Camere. Giorgia Meloni vola in Sardegna da Silvio Berlusconi per Un chiarimento sul futuro della coalizione dopo le tensioni sulle nomine nel Cda della Rai del mese precedente. “Superata ogni incomprensione”, “rafforzato il clima di collaborazione”: fanno sapere fonti del partito azzurro al termine del colloquio. “La prospettiva – aggiungono – e’ quella di andare uniti quando, nel 2023, finita la stagione del governo di Mario Draghi, tornera’ il confronto tra centrodestra e centrosinistra”. La legge contro l’omotransfobia slitta a settembre. Nessuna ipotesi di accordo nella maggioranza per approvare il testo del ddl Zan cosi’ come licenziato dalla Camera. Le divisioni che hanno spaccato le forze di governo nei mesi precedenti dividono gli ex giallorossi non solo da Lega e Forza Italia, ma soprattutto da Italia viva: e’ con i renziani infatti che va in scena l’ultimo scontro prima della pausa estiva dei lavori del Senato.

4 AGOSTO: il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, chiede Un “cambio di passo” sulla questione immigrazione al commissario europeo Affari interni, Ylva Johansson. Dure critiche del centrodestra alla titolare del Viminale.

5 AGOSTO: Il consiglio dei Ministri vara il green pass obbligatorio per docenti e personale della scuola e per i professori e gli studenti universitari. Certificato verde anche per chi viaggia sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza: aerei, navi e traghetti interregionali, sui treni nei servizi intercity, intercity notte e alta velocita’, sugli autobus per trasporto di persone su Un percorso che collega piu’ di due regioni.

6 AGOSTO: Mario Draghi, presidente del Consiglio dal 13 febbraio, incontrando la stampa traccia il bilancio dei primi sei mesi del suo mandato notando Un cambio di clima nella maggioranza che sostiene l’esecutivo proprio in occasione del si’ in Consiglio dei ministri al decreto Green pass. “Abbiamo lavorato abbastanza bene”,dice il premier guardando ai risultati ottenuti, ai dati economici e ai numeri della campagna vaccinale. “Tra due settimane – afferma – ci vorra’ la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare le sfide, i problemi e le risposte”.

6 AGOSTO: Giuseppe Conte e’ il nuovo leader di Movimento 5 stelle. Per l’ex premier e’ Un plebiscito: il 92,8% degli iscritti lo nomina presidente M5s con una votazione on line. Il nuovo statuto e’ invece approvato con oltre l’87% dei voti.

16 AGOSTO: Esplode il caso del rave party non autorizzato sul lago di Mezzano, nel Viterbese. Il centrodestra torna ad attaccare il ministro dell’Interno, Lamorgese. Duro Salvini: “Mi sembra che chi occupa in questo momento il ministero dell’Interno non sia adeguato”. La tragedia afghana ha occupato buona parte della cronaca politica del mese, con i partiti che da subito hanno chiesto al governo di informare il Parlamento preoccupati per l’emergenza umanitaria e per il rischio di Un’impennata del terrorismo. L’accoglienza dei profughi e degli afghani che avevano collaborato con le forze occidentali, il ponte aereo organizzato dalla Difesa per mettere in salvo gli italiani, la disfatta dell’alleanza che per vent’anni aveva retto le sorti del Paese. Sono questi gli argomenti che hanno alimentato il dibattito tra i partiti. Anche il Presidente della Repubblica e’ intervenuto sottolineando “la scarsa capacita’ di incidenza europea sugli eventi” che hanno travolto l’Afghanistan in quei giorni.

26 AGOSTO: Claudio Durigon si dimette da sottosegretario all’Economia sull’onda delle polemiche sollevate dalla sua proposta di intitolare Un parco pubblico di Latina al fratello di Benito Mussolini.