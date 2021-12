Un anno di politica 5/ Maggio, Lega continua a perdere consenso

– E’ il mese delle riaperture. l’Italia decide di archiviare il coprifuoco e si preparara alla ripartenza, mentre il piano vaccinale messo a punto dal governo accelera, con l’avvio delle prime dosi ai 50enni. Ma la politica si divide e il braccio di ferro tra i partiti della larga maggioranza che sostiene il governo Draghi e’ quasi quotidiano: il centrodestra chiede misure meno stringenti, il centrosinistra e il M5S sposano la linea della cautela del premier. Le coalizioni intanto si misurano (e si dividono) sulla scelta dei candidati alle amministrative di ottobre. Ma il primo scontro del mese e’ innescato dal ‘caso Fedez’.

1 MAGGIO: Il ‘caso Fedez’ agita la politica. Al Concertone del Primo maggio il rapper denuncia tentativi di censura da parte di Rai3 al suo monologo sui diritti e l’omofobia e pubblica l’ audio della telefonata con i dirigenti di viale Mazzini. Scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini. 2 MAGGIO: Ancora bufera sulla Rai per il concertone. Letta ringrazia Fedez, Conte chiede una riforma della governance dell’azienda. Pd e M5s si schierano con il rapper che aveva attaccato la Lega per lo stop al ddl Zan e denunciato pressioni da viale Mazzini.

4 MAGGIO: Draghi prova a rilanciare il turismo: “prenotate le vacanze in Italia, a meta’ maggio ci sara’ Un pass nazionale” Il nostro Paese si muove in anticipo rispetto al ‘passaporto’ europeo che arrivera’ a giugno. Il premier al vertice dei ministri G20: “Siamo pronti a dare il benvenuto al mondo”. 6 MAGGIO: La sospensione dei brevetti sui vaccini divide l’Europa: si’ di Draghi e apertura dell’Ue, ma Merkel frena. La proposta di Biden di una deroga per favorire i Paesi piu’ poveri sul tavolo del summit dell’Unione a Oporto. Il premier: abbattere gli ostacoli per Un bene comune globale.

7 MAGGIO: Draghi al vertice Ue: “col covid divari piu’ profondi, nessuno sia lasciato indietro”. I leader firmano impegno sociale per il 2030. Tre gli obiettivi: lavoro per il 78% della popolazione tra 20 e 64 anni; attivita’ di formazione annuale per almeno il 60% degli adulti; ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio poverta’ o esclusione sociale. 8 MAGGIO: Draghi: i dati dei contagi sono incoraggianti, riapriremo in sicurezza. Il premier annuncia una graduale riapertura: “Voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a stare insieme, a divertirsi; lo faremo calcolando bene il rischio che si corre”. In italia il tasso di positivita’ scende al 3%. i decessi sono 224.

9 MAGGIO: L’appello di Mattarella nell’anniversario dell’omicidio Moro: “Bisogna fare piena luce sugli anni di piombo”. Nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, il Capo dello Stato sottolinea che chiarire complicita’ e zone d’ombra “e’ Un’esigenza fondamentale per la Repubblica” e invita a “rinnovare la solidarieta’ nazionale”.

10 MAGGIO: Pressing della maggioranza su Draghi per alleggerire le misure anti-Covid. Il premier, “si’ alle riaperture ma in sicurezza”. Mattarella: “ripartiamo con senso di missione comune, servono prudenza e coraggio”. Intanto si apre la sfida per le amministrative di ottobre. Il Pd indica Gualtieri come sindaco di Roma, il centrodestra si divide su Milano.

12 MAGGIO: Recovery, appello di Mattarella ai presidenti delle Camere: “tempi rapidi per le riforme”. Serve Un “percorso efficace e tempestivo di esame e approvazione del piano per l’Italia”. Servizi segreti: Draghi nomina Elisabetta Belloni a capo del Dis al posto del prefetto Gennaro Vecchione. L’ira di Conte, che aveva nominato i precedenti vertici dei Servizi.

13 MAGGIO: Secondo la Supermedia Agi/Youtrend, La lega scende sotto il 22%, Fdi cresce ancora e tallona il Pd. In leggero rialzo il M5S a 16,9%. Il partito guidato da Letta e’ al 19,2, quello di Giorgia Meloni al 18,5.

14 MAGGIO: Agli Stati generali della natalita’ l’annuncio di Draghi: “E’ una priorita’ sostenere le nascite, il governo estendera’ l’assegno unico”. Per la misura arriveranno 21 miliardi.

15 MAGGIO: Scontro Letta-Salvini sulla riforma della giustizia e sul fisco. Il segretario del Pd: “se la Lega non e’ favorevole, esca dal governo”. La replica: siamo gli alleati piu’ fedeli di Draghi. Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo 5 giorni di ricovero Il Cavaliere torna nella sua residenza di Arcore. L’ex premier, 84 anni, aveva contratto il Covid in autunno. Sulle amministrative ‘no’ definitivo di Gabriele Albertini: “non correro’ per sindaco di Milano”. L’ex primo cittadino respinge il pressing del centrodestra.

17 MAGGIO: L’italia riapre: coprifuoco allentato alle 23. Draghi: “serve gradualita’ per monitorare gli effetti”. Plaudono i partiti di maggioranza, ma per Meloni il premier e’ Un “liberticida”.

18 MAGGIO: Mattarella: “La ripartenza sia una rinascita”. Draghi: “i vaccini hanno migliorato la situazione ma bisogna osservare le regole”. Ancora scontro nella maggioranza: secondo Letta “salvini e’ fattore di instabilita’”. Il leader leghista replica: “se non mi insulta non e’ contento”. Secondo il segretario Pd, il capo della Lega teme di essere scavalcato nei sondaggi da Meloni e scarica la tensione sull’esecutivo. Continua intanto il braccio di ferro tra le anime del M5S: I pentastellati ai ferri corti con Rousseau, il Movimento fa ricorso in tribunale per avere gli elenchi degli iscritti.

19 MAGGIO: Mattarella chiude al bis: “sono vecchio, tra otto mesi potro’ riposarmi”. Il Capo dello Stato risponde ai bambini di una scuola romana: “Incarico molto impegnativo e faticoso”. Inizia la partita per il Quirinale.

20 MAGGIO: Il governo approva il decreto sostegni. Draghi: rimbalzo del pil gia’ in questo trimestre, stime dell’anno saranno riviste al rialzo. Il Cdm approva il dl da 40 miliardi. Salgono a 3,3 miliardi i fondi per il turismo. Ristori per 15,4 mld a imprese e partite Iva. Per Alitalia 100 mln. Letta propone una tassa sulla successione, ma Draghi lo gela: “e’ il momento di dare soldi, non di prenderli”. Il segretario Pd lancia l’idea di Un aumento dell’1% per finanziare Un fondo per i giovani, ma il presidente del Consiglio: “Non ne abbiamo mai parlato”. Il centrodestra: i dem non sono in sintonia.

21 MAGGIO: Draghi al Global Health Summit: “serve una liberalizzazione temporanea e circoscritta dei brevetti sui vaccini, sono convinto che lo faranno anche gli Usa. E aggiunge: “Multilateralismo e rafforzare il ruolo del Wto”.

23 MAGGIO: Mattarella, monito ai magistrati: “le divisioni minano il prestigio e l’autorevolezza dell’ordine giudiziario”. Il capo dello Stato a Palermo per la commemorazione di Falcone, Borsellino e delle vittime delle stragi del ’92: “Nessuna omerta’, o si sta contro la mafia o si e’ complici”. Letta insiste sulla dote ai 18enni: “deve entrare nella riforma fiscale”. Ma assicura: “non voglio creare problemi a Draghi”.

25 MAGGIO: Draghi sferza l’Unione europea sui migranti: “inaccettabili le immagini dei bambini morti, l’Italia lasciata sola”. Europa in stallo sul tema degli sbarchi. Il premier: “Saremo ancora soli fino al prossimo Consiglio Ue”.

29 MAGGIO: Letta stringe le viti del governo, “con Draghi fino alla fine della legislatura”. Il segretario Pd: ora responsabilita’ con la Lega, poi ci divideremo per il voto.

30 MAGGIO: Governo alle prese con la fine del blocco dei licenziamenti decisa dal governo. La Lega e la Cigli chiedono di negoziare ulteriormente le misure sulla cig per le imprese. Salvini intanto propone Un gruppo unico dei conservatori europei, ma non raccoglie l’adesione di FI e FdI.

31 MAGGIO: Draghi incontra il premier libico Dbeibah a Roma. “Siamo determinati ad aiutare la Libia, amplieremo la collaborazione nel settore energetico. “Siete il nostro miglior partner, riattiviamo tutti gli accordi”. La ministra dell’Interno Lamorgese chiede di garantire i diritti umani”. Apertura alle aziende italiane e al ripristino di voli diretti.