Ultime “trumpate”: Espellere Musk dagli Usa? Daremo un’occhiata”. Poi riduce la fornitura di armi a Ucraina

Non si placa lo scambio di attacchi a distanza tra Elon Musk e Trump. Il presidente americano, ifatti, mentre si accingeva a partire per la Florida, ha risposto ad un giornalista che gli chiedeva di valutare l’espulsione di Elon Musk mentre la faida tra i due ex alleati sulla legge di bilancio è tornata ad esplodere. “Non lo so, dovremo dare un’occhiata”, ha detto Trump. Il Ceo di Tesla è nato in Sudafrica, ma ha ottenuto la cittadinanza statunitense più di vent’anni fa.

Intanto cambia registro anche la politica verso Kiev.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler bloccare alcune spedizioni di armi all’Ucraina, promesse durante l’amministrazione Biden. Si tratta di una decisione certamente negativa per Kiev, impegnata a combattere l’invasione russa. “Questa decisione e’ stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa (DOD) sul supporto e l’assistenza militare della nostra nazione ad altri paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato all’Afp la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.

Secondo indiscrezioni uscite ieri sera da Politico, il Pentagono ha sospeso le consegne all’Ucraina di alcuni missili per la difesa aerea e altre munizioni di precisione per il timore che le scorte di armi statunitensi siano troppo basse. La decisione di sospendere alcuni aiuti militari promessi durante l’amministrazione Biden era stata gia’ presa all’inizio di giugno ma entra in vigore solo ora, in una fase che vede Kiev respingere massicci attacchi aerei russi e dopo la promessa di impegno fatta dal presidente Usa Donald Trump, nell’ultimo vertice Nato, a una giornalista ucraina.