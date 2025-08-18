Ue, Zelensky e Trump verso trilaterale il 22 agosto

Donald Trump accelera sulla sua road map per la guerra in Ucraina. Dopo l’incontro con Putin in Alask, il presidente americano ha informato i leader europei e Volodymyr Zelensky dell’intenzione di convocare un vertice trilaterale già il 22 agosto . Un incontro “veloce”, secondo le fonti citate da Axios , che dovrebbe sancire l’avvio di un negoziato diretto tra i tre protagonisti del conflitto più grave in Europa dal 1945.

La novità più rilevante è il cambio di linea del tycoon: entrato al vertice con Putin con l’obiettivo di ottenere un cessate il fuoco immediato, Trump ne è uscito sposando la prospettiva russa di un accordo di pace rapido , fondato però su concessioni territoriali da parte di Kiev.

Secondo le ricostruzioni dei media americani ed europei, Putin avrebbe chiesto agli Stati Uniti di farsi garanti di un’intesa che preveda la cessione alla Russia dell’intero Donbass (Donetsk e Luhansk) , oltre al riconoscimento delle quattro regioni annesse nel 2022 – Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk – e della Crimea. In cambio, Mosca congelerebbe il fronte meridionale e si impegnerebbe a non espandere ulteriormente l’offensiva.