Ue riunisce d’urgenza i capi della diplomazia alla vigilia del summit su guerra Ucraina tra Usa e Russia

L’Unione europea riunisce d’urgenza i suoi capi della diplomazia oggi, cercando di influenzare i colloqui previsti questa settimana tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, che fanno temere un accordo a scapito di Kiev. Gli europei stanno intensificando i contatti e cercando di presentare un fronte comune a sostegno dell’Ucraina dopo l’annuncio del vertice tra i presidenti americano e russo previsto per venerdì in Alaska. Secondo Donald Trump, si discuterà di un possibile accordo che preveda “scambi di territori” per porre fine al conflitto che da oltre tre anni ha causato decine, se non centinaia, di migliaia di morti in entrambi i paesi. Allo stato attuale, la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è prevista, anche se rimane “possibile” secondo l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato Matthew Whitaker. “Il presidente Trump ha ragione quando afferma che la Russia deve porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno il potere di costringere la Russia a negoziare seriamente“, ha ribadito in un comunicato la responsabile della diplomazia dell’Unione europea, Kaja Kallas. Ma, ha insistito, ”qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Russia deve includere l’Ucraina e l’Ue perché è una questione di sicurezza per l’Ucraina e per tutta l’Europa”. Ha annunciato una “riunione straordinaria” oggi in videoconferenza dei ministri degli Esteri dei paesi dell’Ue, alla presenza del loro omologo ucraino Andriï Sybigua, “per discutere i prossimi passi”.

